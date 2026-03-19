Champions, calendario e programmazione tv dei quarti di finale: si parte il 7 aprile

Definito il calendario delle partite che porteranno alle semifinali della competizione: ecco date, orari e la probabile divisione dei match in tv.

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Redazione
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Calendario quarti di Champions
(Foto: Alex Caparros/Getty Images)

Con le sfide che si sono giocate nella serata di ieri, la Champions League ha definito i quarti di finale dell’edizione 2025/26. Sono otto le formazioni rimaste in gioco e che si daranno battaglia per la conquista del trofeo, rappresentanti di cinque Paesi diversi: Spagna (tre squadre), Francia, Inghilterra (due squadre), Portogallo e Germania. 

I quarti si apriranno martedì 7 aprile con le sfide Sporting Lisbona-Arsenal e Real Madrid-Bayern Monaco. Si proseguirà il giorno successivo con Barcellona-Atletico Madrid PSG-Liverpool, quest’ultimo replica della passata stagione, quando furono i parigini ad avere la meglio nel doppio confronto (agli ottavi di finale). 

I match si incroceranno poi al ritorno, quando le gare giocate di martedì andranno in scena al mercoledì e viceversa. Di seguito, la programmazione completa stabilita dalla UEFA per gli ottavi di finale e la probabile divisione delle partite in tv in Italia: 

Martedì 7 aprile 2026, ore 21.00 

  • Sporting Lisbona-Arsenal (Sky/NOW) 
  • Real Madrid-Bayern Monaco (Sky/NOW) 

Mercoledì 8 aprile 2026, ore 21.00 

  • Barcellona-Atletico Madrid (Sky/NOW o Amazon Prime Video) 
  • PSG-Liverpool (Sky/NOW o Amazon Prime Video) 

Martedì 14 aprile 2026, ore 21.00 

  • Atletico Madrid-Barcellona (Sky/NOW) 
  • Liverpool-PSG (Sky/NOW) 

Mercoledì 15 aprile 2026, ore 21.00 

  • Arsenal-Sporting Lisbona (Sky/NOW) 
  • Bayern Monaco-Real Madrid (Amazon Prime Video) 

Se per la sfida di ritorno non ci sono dubbi per quanto riguarda la scelta di Amazon – come annunciato nella serata di ieri dagli stessi conduttori – c’è attesa per il match di andata. Entrambi i match promettono spettacolo e la scelta dell’incontro da trasmettere in esclusiva il mercoledì non è scontata. 

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