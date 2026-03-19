Champions, calendario e programmazione tv dei quarti di finale: si parte il 7 aprile

Con le sfide che si sono giocate nella serata di ieri, la Champions League ha definito i quarti di finale dell’edizione 2025/26. Sono otto le formazioni rimaste in gioco e che si daranno battaglia per la conquista del trofeo, rappresentanti di cinque Paesi diversi: Spagna (tre squadre), Francia, Inghilterra (due squadre), Portogallo e Germania.
I quarti si apriranno martedì 7 aprile con le sfide Sporting Lisbona-Arsenal e Real Madrid-Bayern Monaco. Si proseguirà il giorno successivo con Barcellona-Atletico Madrid e PSG-Liverpool, quest’ultimo replica della passata stagione, quando furono i parigini ad avere la meglio nel doppio confronto (agli ottavi di finale).
I match si incroceranno poi al ritorno, quando le gare giocate di martedì andranno in scena al mercoledì e viceversa. Di seguito, la programmazione completa stabilita dalla UEFA per gli ottavi di finale e la probabile divisione delle partite in tv in Italia:
Martedì 7 aprile 2026, ore 21.00
- Sporting Lisbona-Arsenal (Sky/NOW)
- Real Madrid-Bayern Monaco (Sky/NOW)
Mercoledì 8 aprile 2026, ore 21.00
- Barcellona-Atletico Madrid (Sky/NOW o Amazon Prime Video)
- PSG-Liverpool (Sky/NOW o Amazon Prime Video)
Martedì 14 aprile 2026, ore 21.00
- Atletico Madrid-Barcellona (Sky/NOW)
- Liverpool-PSG (Sky/NOW)
Mercoledì 15 aprile 2026, ore 21.00
- Arsenal-Sporting Lisbona (Sky/NOW)
- Bayern Monaco-Real Madrid (Amazon Prime Video)
Se per la sfida di ritorno non ci sono dubbi per quanto riguarda la scelta di Amazon – come annunciato nella serata di ieri dagli stessi conduttori – c’è attesa per il match di andata. Entrambi i match promettono spettacolo e la scelta dell’incontro da trasmettere in esclusiva il mercoledì non è scontata.