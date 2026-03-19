Champions, calendario e programmazione tv dei quarti di finale: si parte il 7 aprile

Con le sfide che si sono giocate nella serata di ieri, la Champions League ha definito i quarti di finale dell’edizione 2025/26. Sono otto le formazioni rimaste in gioco e che si daranno battaglia per la conquista del trofeo, rappresentanti di cinque Paesi diversi: Spagna (tre squadre), Francia, Inghilterra (due squadre), Portogallo e Germania.

I quarti si apriranno martedì 7 aprile con le sfide Sporting Lisbona-Arsenal e Real Madrid-Bayern Monaco. Si proseguirà il giorno successivo con Barcellona-Atletico Madrid e PSG-Liverpool, quest’ultimo replica della passata stagione, quando furono i parigini ad avere la meglio nel doppio confronto (agli ottavi di finale).