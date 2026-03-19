Italia, record negativo: 16 stagioni senza vincere la Champions. E’ la striscia più lunga di sempre

A differenza delle altre stagioni, quella 2025/26 è particolare perché segna il periodo più lungo mai registrato senza che un’italiana riuscisse a sollevare la Champions League. Da quanto esiste la competizione, stagione 1955/56 (all’epoca si chiamava Coppa dei Campioni), non erano mai trascorse più di 15 stagioni senza successi per un club di Serie A.

Il precedente record negativo risaliva agli anni ‘70 e ‘80. In quel periodo, nessuna italiana riuscì a conquistare il trofeo tra il 1969/70 e il 1983/84. Il Milan vinse nel 1968/69 e fu la Juventus a tornare a trionfare nel 1984/85, nella finale con il Liverpool tragicamente nota per la strage dell’Heysel, in cui persero la vita 39 persone.

Quella striscia di insuccessi è rimasta la più lunga fino a oggi, con il nuovo record negativo che ha toccato quota 16 stagioni consecutive senza vittorie. L’ultima italiana a vincere la Champions League è stata infatti l’Inter nel 2009/10, stagione che coincide con la conquista dello storico Triplete. Da lì in avanti nessuno è più riuscito a ripetersi tra i club di Serie A.

Per quattro volte in questo lasso di tempo le italiane sono arrivate in finale, ma senza mai riuscire ad avere la meglio: due volte la Juventus (nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid) e due volte l’Inter (nel 2023 contro il Manchester City e nel 2025 contro il PSG). Curiosamente, la stessa situazione si verificò nel periodo tra 1969 e il 1985 quando prima l’Inter (1972) poi la Juventus per due volte (1973 e 1983) e infine la Roma (1984) arrivarono in fondo al torneo senza però vincerlo.