Champions, Amazon sceglie le sfide dei quarti che trasmetterà in esclusiva

Continua la programmazione per la massima competizione europea per club, che entra nel vivo.

Di
Redazione
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Amazon partita Champions
(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

La UEFA Champions League entra nella sua fase decisiva, avvicinandosi alla finale del 30 maggio a Budapest. I sorteggi odierni hanno delineato il quadro dei quarti di finale, definendo incroci di altissimo profilo tecnico e grande fascino internazionale.

Prime Video trasmetterà in esclusiva due sfide imperdibili: mercoledì 8 aprile l’andata tra Paris Saint-Germain e Liverpool, e mercoledì 15 aprile il ritorno tra Bayern Monaco e Real Madrid. Entrambi gli incontri prenderanno il via alle ore 21:00, pronti a regalare spettacolo e grande calcio europeo.

Inoltre, subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15, da non perdere su Prime Video l’Highligts Show con i gol di tutti i match del martedì e del mercoledì sera.

Ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosinia l commento tecnico.

Tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Massimo Oddo, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

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Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

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