Champions, Amazon sceglie le sfide dei quarti che trasmetterà in esclusiva

Prime Video trasmetterà in esclusiva due sfide imperdibili: mercoledì 8 aprile l’andata tra Paris Saint-Germain e Liverpool , e mercoledì 15 aprile il ritorno tra Bayern Monaco e Real Madrid . Entrambi gli incontri prenderanno il via alle ore 21:00 , pronti a regalare spettacolo e grande calcio europeo.

La UEFA Champions League entra nella sua fase decisiva, avvicinandosi alla finale del 30 maggio a Budapest. I sorteggi odierni hanno delineato il quadro dei quarti di finale, definendo incroci di altissimo profilo tecnico e grande fascino internazionale.

Ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosinia l commento tecnico.

Tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Massimo Oddo, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Quarti Champions League su Amazon – Come abbonarsi e l’offerta Prime Studenti

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.