Nuovo tetto per il Camp Nou, il Barça tornerà a giocare al Cruyff

«Si tratta di una alternativa per certe partite mentre il tetto viene installato , che sarà a partire dall’estate del 2027 e sarà per un breve periodo – ha dichiarato Laporta alla radio catalana RAC1 –. Vogliamo ampliare lo stadio Johan Cruyff di 10.000 spettatori (passando così da 8.000 a 18.000 spettatori, ndr). Il Consiglio Comunale di Sant Joan Despi non ha obiezioni. Non vogliamo tornare a Montjuic ».

Appena rieletto per il suo quarto mandato come presidente del Barcellona , Joan Laporta ha presentato un piano che prevede il ritorno della squadra blaugrana allo stadio Johan Cruyff , impianto adiacente al centro sportivo dei catalani. Si parla del 2027 e si ritiene uno spostamento necessario, visto che in quel periodo i lavori al Camp Nou entreranno in una nuova fase che riguarderà la copertura dell’intero impianto.

In questa stagione il Barcellona ha giocato due volte allo stadio Cruyff che attualmente ha una capienza da 8mila posti, prima di tornare al Montjuic. Il nuovo Camp Nou sta pian piano tornando grande protagonista con l’aumento graduale della capienza, ma che comunque vede un ritardo nei lavori pari a circa 18 mesi.

«Con lo stadio finito, raggiungeremo 450 milioni di euro in entrate, attualmente siamo a 125 milioni – ha spiegato Laporta –. Possiamo già vedere che la realtà sta superando le aspettative. La priorità è finire lo stadio. La ripresa economica è fondamentale. Per quanto riguarda le questioni più personali e relative al club, e l’equità del club, sono contento che Messi non abbia preso una posizione nelle elezioni». Il ritorno della Pulga era il punto principale del programma elettorale dell’avversario di Laporta, Victor Font, fermatosi al di sotto del 30% delle preferenze.