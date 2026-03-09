In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo , la partita in programma alle ore 18.45, che viene riproposta in prima serata. Per gli ottavi di finale di andata, i match in chiaro saranno quindi due .

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera ( in programma per gli ottavi di andata il big match Real Madrid-Manchester City ). Diritti che sono stati recentemente rinnovati fino al 2031, con l’aggiunta di una partita in favore di Prime Video.

Mentre si chiude un altro turno di Serie A, la Champions League si prepara a ripartire con gli ottavi di finale. Da martedì prenderà il via il nuovo turno della fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 della competizione, con gli ottavi che vedranno in campo anche l’ Atalanta , unica italiana rimasta e impegnata in uno scontro proibitivo con il Bayern Monaco . Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto per il girone unico, i 16 club che sono rimasti nella massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con gli ottavi di andata previsti per le giornate di martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2026 .

Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – l’Atalanta, unica rimasta – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che i bergamaschi raggiungano le semifinali: in quel caso il regolamento AgCom sugli eventi di interesse nazionale obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.

Champions partite in chiaro: le scelte per gli ottavi di andata

Su quale gara è ricaduta dunque la scelta per l’andata degli ottavi di finale 2025/26? La partita trasmessa in diretta su TV8 metterà di fronte il PSG e il Chelsea, per un match che vedrà impegnate due formazioni in grado di lottare per arrivare fino in fondo alla competizione. L’incontro PSG-Chelsea – in programma mercoledì 11 marzo, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due squadre che si daranno battaglia fino alla fine per cercare di superare il turno e avanzare nella competizione.

Per quanto riguarda invece il secondo incontro in chiaro, la sfida visibile su Cielo sarà quella che vedrà affrontarsi Galatasaray e Liverpool. Le due formazioni scenderanno in campo martedì 10 marzo alle ore 18.45. Il match sarà visibile in chiaro in serata, alle ore 21.30.