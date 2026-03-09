Apollo pronto al closing per acquisire il 55% dell’Atletico Madrid: club valutato 2,5 miliardi

Sarà giovedì il giorno in cui verrà finalizzata la compravendita, nella quale Miguel Ángel Gil Marín , amministratore delegato e attuale azionista di controllo, ridurrà la propria partecipazione nel club fino a circa il 10%. Quantum Pacific , società britannica fondata dal magnate israeliano Idan Ofer, diventerà da ora il secondo azionista con circa il 25%.

Apollo realizza l’operazione attraverso il fondo Apollo Sports Capital, che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni regolatorie dalle quali dipendeva la transazione, che valuta l’Atlético Madrid 2,5 miliardi di euro (debito incluso). Una cifra paragonabile al valore complessivo di Inter e Milan insieme , come spiegato in un recente editoriale di Calcio e Finanza .

Il fondo statunitense Ares Management ridurrà la propria quota a circa il 5%, mentre Enrique Cerezo, presidente dell’Atlético de Madrid, deterrà approssimativamente il 3% e il resto degli azionisti di minoranza controllerà la percentuale rimanente. Rappresentanti di Apollo assumeranno il controllo del consiglio di amministrazione, nel quale è previsto l’ingresso dello spagnolo Javier Valle, insieme ad altri dirigenti statunitensi di Apollo.

La nuova struttura societaria dell’Atlético Madrid prevede la scomparsa di Atlético HoldCo, la società con cui Miguel Ángel Gil Marín controllava finora il club. A partire da giovedì, tutti gli azionisti condivideranno un nuovo veicolo societario.

Miguel Ángel Gil e Enrique Cerezo, nell’ambito dell’accordo con Apollo, si sono impegnati a restare alla guida della dirigenza dell’Atlético Madrid almeno per i prossimi tre anni, periodo durante il quale non potranno vendere le proprie quote (lock-up agreement).Anche gli altri azionisti non potranno vendere fino al termine della stagione 2028/29. Questo tipo di accordi è abituale nel private equity per allineare gli interessi di lungo periodo di tutti gli azionisti e del management durante il periodo di investimento dei fondi.

L’acquisto dell’Atlético de Madrid da parte di Apollo comporta anche un aumento di capitale, al quale Quantum non parteciperà, con l’obiettivo di dotare il club di risorse per finanziare la propria crescita. Il club otterrà così maggiore solidità finanziaria per la “Ciudad del Deporte”, un progetto urbanistico guidato dai Colchoneros nel distretto di San Blas, a Madrid, accanto allo Stadio Metropolitano.

Il piano nasce dalla concessione di cinque lotti di terreno al club da parte del Comune di Madrid per un periodo di 75 anni. L’Atlético de Madrid svilupperà sui terreni diverse strutture per il tempo libero, con un investimento stimato di 800 milioni di euro, di cui circa 200 milioni messi dal club e il resto da investitori privati.