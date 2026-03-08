L’impatto del derby a bilancio: quanto vale la stracittadina sui conti di Inter e Milan

Il derby di Milano, si sa, ha sempre il suo fascino e anche il suo peso. Le coreografie, gli sfottò, le sfide in campo e non solo, quindi. Perché la stracittadina ha un impatto rilevante non soltanto dal punto di vista sportivo: per Milan e Inter infatti, è anche importante per quanto riguarda il lato economico, visti gli importanti incassi che genera. E che sono cresciuti sempre più nel corso degli anni, verso la sfida di stasera a San Siro, in attesa che i due club inizino i lavori per il nuovo impianto, che sorgerà accanto a quello attuale, nel 2027.

Basti pensare, ad esempio, che gli ultimi 30 derby di Milano disputati in tutte le competizioni (ventitre di campionato, due di Champions League e cinque di Coppa Italia) hanno generato incassi per oltre 155 milioni di euro complessivi, con una media che supera i 5,1 milioni per singola partita. E uno stadio tendenzialmente sempre pieno, vista la media di 72.567 spettatori a gara.