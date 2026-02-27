Champions, ufficiale: scelte le sfide in esclusiva su Amazon per gli ottavi

Dopo i sorteggi a Nyon, Amazon Prime Video è pronta a tornare protagonista con le grandi sfide della UEFA Champions League. Torna infatti l’appuntamento in diretta esclusiva su Prime Video con la gara di andata e di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione calcistica europea.
Si parte mercoledì 11 marzo con il match di andata fra due big, vincitrici di tre delle ultime quattro edizioni del torneo: Real Madrid-Manchester City (live dalle ore 20.00, calcio d’inizio ore 21.00). Si prosegue poi con il ritorno fra l’Atalanta, unica italiana rimasta in gara, e il Bayern Monaco (live dalle ore 19.30, calcio d’inizio ore 21.00) in programma mercoledì 18 marzo. La squadra bergamasca arriva all’appuntamento dopo una grande rimonta negli ottavi contro il Borussia Dortmund, che le ha permesso di conquistare il passaggio del turno e continuare il suo percorso europeo.
Inoltre, mercoledì 10 marzo, puntata speciale di Highlights Show alle 23:00 con ampia sintesi di Real Madrid-Manchester City e gli highlights di tutte le altre partite del martedì e mercoledì sera. Mercoledì 18 marzo, dopo la diretta di Atalanta-Bayern Monaco, appuntamento classico delle 23:15 con tutti i gol e i verdetti della due giorni di UEFA Champions League.
Ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Massimo Oddo, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.
Partite playoff Champions League su Amazon
