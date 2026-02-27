La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del campionato italiano dal 28° al 30° turno. Tra le sfide programmate nelle prossime settimane spicca il derby di Milano che, come anticipato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, si giocherà domenica 8 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45.
Tra gli incontri più interessanti spicca anche un Inter-Atalanta, in programma alle ore 15.00 di sabato 14 marzo e nello stesso turno il match tra Lazio e Milan, domenica sera allo stadio Olimpico di Roma. Altro match di rilievo domenica 22 marzo, quando in posticipo l’Inter sfiderà la Fiorentina, a caccia di punti per la salvezza.
