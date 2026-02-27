Europa League, il calendario degli ottavi: Bologna-Roma alle 18.45

Dopo il tabellone di Champions League, l’urna di Nyon quest’oggi ha definito anche quelli di Europa e Conference League. Nella seconda competizione UEFA ci sarà un derby tutto italiano già agli ottavi di finale e vedrà di fronte Bologna e Roma.

Per quanto riguarda la Conference, la Serie A è rappresentata dalla Fiorentina. La formazione di Paolo Vanoli, dopo aver superato ai supplementari i polacchi dello Jagiellonia, dovrà vedersela con il Rakow, formazione proveniente sempre dalla Polonia e che ha terminato la prima fase della competizione al secondo posto dietro allo Strasburgo, che prima del sorteggio era l’altra possibile avversaria per la viola.