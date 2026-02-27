Europa League, il calendario degli ottavi: Bologna-Roma alle 18.45

Dopo il tabellone di Champions League, l’urna di Nyon quest’oggi ha definito anche quelli di Europa e Conference League. Nella seconda competizione UEFA ci sarà un derby tutto italiano già agli ottavi di finale e vedrà di fronte Bologna e Roma.
Per quanto riguarda la Conference, la Serie A è rappresentata dalla Fiorentina. La formazione di Paolo Vanoli, dopo aver superato ai supplementari i polacchi dello Jagiellonia, dovrà vedersela con il Rakow, formazione proveniente sempre dalla Polonia e che ha terminato la prima fase della competizione al secondo posto dietro allo Strasburgo, che prima del sorteggio era l’altra possibile avversaria per la viola.
Nel pomeriggio odierno la UEFA ha pubblicato date e orari degli ottavi di finale, sia di andata e ritorno, per Europa League e Conference League. Le due competizioni continueranno a giocare in contemporanea nella serata di giovedì, il 12 e il 19 marzo, nelle due fasce orarie consuete, 18.45 e 21.00.
Questo il calendario degli ottavi di finale di Europa League:
Andata
- Bologna–Roma, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Panathinaikos-Real Betis, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Stoccarda-Porto, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Lille-Aston Villa, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Ferencvaros-Sporting Braga, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Genk-Friburgo, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Celta Vigo-Lione, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Nottingham Forest-Midtjylland, giovedì 12 marzo ore 21.00
Ritorno
- Sporting Braga-Ferencvaros, mercoledì 18 marzo ore 16.30
- Friburgo-Genk, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Lione-Celta Vigo, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Midtjylland-Nottingham Forest, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Real Betis-Panathinaikos, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Porto-Stoccarda, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Roma-Bologna, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Aston Villa-Lille, giovedì 19 marzo ore 21.00
Questo, invece, il programma degli ottavi di Conference League:
Andata
- AZ Alkmaar-Sparta Praga, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Lech Poznan-Shakhtar Donetsk, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Samsunspor-Rayo Vallecano, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Rijeka-Strasburgo, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Crystal Palace-AEK Larnaca, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Fiorentina-Rakow, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Celje-AEK Atene, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Sigma Olomouc-Mainz, giovedì 12 marzo ore 21.00
Ritorno
- AEK Larnaca-Crystal Palace, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Rakow-Fiorentina, giovedì 19 marzo ore 18.45
- AEK Atene-Celje, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Mainz-Sigma Olomouc, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Shakhtar Donetsk-Lech Poznan, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Sparta Praga-AZ Alkmaar, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Rayo Vallecano-Samsunspor, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Strasburgo-Rijeka, giovedì 19 marzo ore 21.00