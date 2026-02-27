Messi alle spalle i playoff, la Serie A è rappresentata solamente dall’ Atalanta . La squadra di Raffaele Palladino è riuscita a ribaltare la sconfitta subita in casa del Borussia Dortmund per 2-0 grazie alla vittoria alla New Balance Arena per 4-1 raggiungendo così le altre 15 squadre qualificate per gli ottavi di finale.

Sorteggio Champions League – Le squadre ancora in gioco

Le 16 squadre giunte al primo vero turno della fase a eliminazione diretta, sono state divise in teste di serie e non, con le prime rappresentate dalle formazioni che sono riuscite a chiudere la fase campionato nelle prime otto posizioni della classifica generale. Questo l’elenco delle qualificate di tutte le protagoniste degli ottavi di finale:

Teste di serie

Arsenal (ENG)

Bayern Monaco (GER)

Liverpool (ENG)

Tottenham (ENG)

Barcellona (ESP)

Chelsea (ENG)

Sporting Lisbona (POR)

Manchester City (ENG)

Non teste di serie

Real Madrid (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA)

Newcastle (ENG)

Atletico Madrid (ESP)

Atalanta (ITA)

Bayern Leverkusen (GER)

Galatasaray (TUR)

Bodo Glimt (NOR)

Con l’introduzione del nuovo format, entrato in scena nella scorsa stagione, in base al piazzamento finale delle squadre al termine della prima fase è già stato il tabellone delle sfide a eliminazione diretta. Il sorteggio odierno serve a collocare le formazioni da una parte o dall’altra del tabellone stesso, definendo così le avversarie, visto che al momento ogni squadra può affrontare due altre formazioni in base al piazzamento nella classifica finale.

Questo il tabellone degli incroci a seguito del sorteggio. L’Atalanta ha trovato il Bayern Monaco. Le partite degli ottavi di finale sono in programma fra martedì 10 e mercoledì 11 marzo, per quanto riguarda l’andata, mentre il ritorno è fissato fra il 17 e il 18 marzo:

Sorteggio Champions League – Tutti gli accoppiamenti

Ecco gli accoppiamenti definiti dal sorteggio per gli ottavi di finale:

PSG-Chelsea

Galatasaray-Liverpool

Real Madrid-Manchester City

Atalanta -Bayern Monaco

-Bayern Monaco Newcastle-Barcellona

Atletico Madrid-Tottenham

Bodo Glimt-Sporting Lisbona

Leverkusen-Arsenal

Questi invece i possibili quarti di finale:

PSG-Chelsea vs Galatasaray-Liverpool

Real Madrid-Manchester City vs Atalanta -Bayern Monaco

-Bayern Monaco Newcastle-Barcellona vs Atletico Madrid-Tottenham

Bodo Glimt-Sporting Lisbona vs Leverkusen-Arsenal

Chiusura dedicata alle potenziali semifinali: