Champions, l'eliminazione di Inter e Juve pesa sugli ascolti: rischio flop per Sky e Amazon

Non soltanto le ambizioni sportive delle due società e la corsa a un piazzamento extra per la prossima edizione della Champions League. L’eliminazione di Inter e Juventus dalla massima competizione europea per club peserà inevitabilmente sugli ascolti televisivi di Sky e Amazon fino al termine della stagione.

Del resto, Sky e Amazon hanno perso di fatto in un colpo solo la prima e la seconda squadra più seguite d’Italia. Per rendere bene l’idea, è possibile fare un confronto tra gli ascolti su Sky (quelli di Prime Video non sono disponibili) delle partite che hanno coinvolto le tre squadre nei playoff di Champions League:

ANDATA

Galatasaray-Juventus, ore 18.45 (Sky e Sky Go) – 1.040.000 spettatori

Borussia Dortmund-Atalanta, ore 21.00 (Sky e Sky Go) – 322.000 spettatori

RITORNO

Atalanta-Borussia Dortmund, ore 18.45 (Sky e Sky Go) – 643.000 spettatori

Inter-Bodo Glimt, ore 21.00 (Sky e Sky Go) – 1.013.000 spettatori

Guardando dunque a questo turno, è evidente come l’Atalanta abbia raccolto in due partite quello che Inter e Juventus (le cui altre sfide sono state scelte invece da Prime Video per la trasmissione esclusiva) hanno ottenuto in una sola gara. I bianconeri hanno superato addirittura il milione di spettatori pur essendo scesi in campo alle 18.45, slot sicuramente più sfavorevole rispetto a quello delle 21.

E’ verosimile che gli ascolti dei bergamaschi si alzino agli ottavi, anche in previsione di un doppio big match con Arsenal o Bayern Monaco. Tuttavia, è difficile ipotizzare che le pay-tv raggiungano un livello di ascolti come quello che avrebbero potuto generare con Inter e Juventus.

Non solo, la presenza di una sola italiana nel torneo svuoterà a turno il palinsesto delle due emittenti, lasciando solamente match tra formazioni straniere (una volta a Sky e una volta a Prime Video) nei due mercoledì dedicati agli ottavi di finale.