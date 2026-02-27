Champions, l'eliminazione di Inter e Juve pesa sugli ascolti: rischio flop per Sky e Amazon

Non soltanto le ambizioni sportive delle due società e la corsa a un piazzamento extra per la prossima edizione della Champions League. L’eliminazione di Inter e Juventus dalla massima competizione europea per club peserà inevitabilmente sugli ascolti televisivi di Sky e Amazon fino al termine della stagione.
Dopo i grandi risultati fatti registrare nella passata stagione con la cavalcata dell’Inter fino alla finale di Monaco di Baviera, che sopperirono all’assenza di altre italiane dagli ottavi di finale in avanti, quest’anno solamente l’Atalanta scenderà in campo per questo turno della manifestazione, portando con sé il rischio di un netto calo degli spettatori.
Del resto, Sky e Amazon hanno perso di fatto in un colpo solo la prima e la seconda squadra più seguite d’Italia. Per rendere bene l’idea, è possibile fare un confronto tra gli ascolti su Sky (quelli di Prime Video non sono disponibili) delle partite che hanno coinvolto le tre squadre nei playoff di Champions League:
ANDATA
- Galatasaray-Juventus, ore 18.45 (Sky e Sky Go) – 1.040.000 spettatori
- Borussia Dortmund-Atalanta, ore 21.00 (Sky e Sky Go) – 322.000 spettatori
RITORNO
- Atalanta-Borussia Dortmund, ore 18.45 (Sky e Sky Go) – 643.000 spettatori
- Inter-Bodo Glimt, ore 21.00 (Sky e Sky Go) – 1.013.000 spettatori
Guardando dunque a questo turno, è evidente come l’Atalanta abbia raccolto in due partite quello che Inter e Juventus (le cui altre sfide sono state scelte invece da Prime Video per la trasmissione esclusiva) hanno ottenuto in una sola gara. I bianconeri hanno superato addirittura il milione di spettatori pur essendo scesi in campo alle 18.45, slot sicuramente più sfavorevole rispetto a quello delle 21.
E’ verosimile che gli ascolti dei bergamaschi si alzino agli ottavi, anche in previsione di un doppio big match con Arsenal o Bayern Monaco. Tuttavia, è difficile ipotizzare che le pay-tv raggiungano un livello di ascolti come quello che avrebbero potuto generare con Inter e Juventus.
Non solo, la presenza di una sola italiana nel torneo svuoterà a turno il palinsesto delle due emittenti, lasciando solamente match tra formazioni straniere (una volta a Sky e una volta a Prime Video) nei due mercoledì dedicati agli ottavi di finale.