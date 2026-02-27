Adidas protagonista alla Milano Fashion Week con l'evento immersivo UNEXPECTED

All’interno degli spazi dell’Università Bocconi, l’evento UNEXPECTED ha preso forma come un’esperienza immersiva e interattiva capace di fondere questi due diversi mondi del brand in un racconto corale inaspettato. UNEXPECTED è più di un nome : è una dichiarazione di intenti. Il brand si presenta in una chiave mai vista prima, rompendo codici e aspettative . Calciatori e atleti sfilano accanto ai modelli, l’archivio dialoga con la performance, abiti di paillettes incontrano guanti da boxe. È qui che i confini si dissolvono e le categorie si mescolano, rivelando una nuova identità.

In occasione della Milano Fashion Week, A didas ha presentato UNEXPECTED , un’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra sport, moda, musica e cultura in uno spettacolo unico e dalla prospettiva inedita. Nel cuore di una Milano al centro della scena internazionale, tra sport invernali e Fashion Week, adidas, forte di una rinnovata energia e di una credibilità globale, unisce per la prima volta sport e fashion, pilastri identitari del brand, riaffermando il proprio ruolo di protagonista culturale nel panorama contemporaneo.

Lo show ha preso vita in tre atti. Il primo ha preso forma in uno showcase immersivo, durante il quale modelli e ballerini hanno animato lo spazio con una coreografia diffusa, valorizzando outfit iconici capaci di fondere silhouette contemporanee, innovazione e pezzi d’archivio in un dialogo dinamico tra passato e futuro. Il secondo atto ha segnato un deciso cambio di ritmo ed energia: protagonisti calciatori e atleti, interpreti dell’incontro tra sport e lifestyle. Momento culminante, la speciale apparizione della leggenda del calcio italiano Alessandro Del Piero, che ha reso omaggio a un’epoca iconica del calcio azzurro indossando la Jersey ITALY 1970s, reinterpretazione contemporanea della storica maglia della Nazionale italiana degli Anni ’70.

In passerella, insieme al campione del mondo 2006, sono saliti tra gli altri Federico Dimarco, Davide Frattesi, Rafael Leao, Giacomo Raspadori, Carsen Edwards, Giorgio Malan, Camilla Massa, Ambra Sabatini, Dorothea Wierer e Gabriele Anakin, a testimonianza di una community che vive e interpreta il brand in modo autentico. Il terzo atto ha avuto come protagonista un’icona della scena musicale contemporanea, Mahmood, in total look adidas con la track jacket e il track pant adidas Originals personalizzati Swarosvki per l’occasione. L’artista ha portato sul palco una performance esclusiva, ideata e costruita appositamente per l’evento insieme alla sua storica crew di ballerini, guidata dal coreografo Carlos Gandia, che ha regalato al pubblico – per la prima volta dal vivo – la coreografia del brano Moët.

Alessandra Furia, Senior Brand Director Adidas, ha commenta: «Con Adidas UNEXPECTED portiamo in scena ciò che il brand è diventato oggi: non più solo sport, non solo moda, ma un linguaggio culturale condiviso. Nato sui campi da gioco e cresciuto nelle sottoculture creative, Adidas mette per la prima volta questi mondi sullo stesso piano: i calciatori diventano modelli, le jersey si abbinano all’eleganza sartoriale e la performance dialoga con lo stile. UNEXPECTED è pensato come un’esperienza aperta alla community, un momento di partecipazione reale che riflette un cambiamento già in atto: lo sport non influenza più soltanto la moda, ne è parte integrante».

Questa visione ha preso forma nei look protagonisti sul palco: 40 outfit che combinano diverse linee adidas (Originals, Sportswear & Training, Football, Running & Outdoor). Le iconiche Three Stripes sono state reinterpretate attraverso nuovi materiali e lavorazioni – dal denim alle stampe animalier, dalle finiture metalliche alla maglieria crochet fino all’eco-pelle – accostate a capi d’archivio e a riferimenti al mondo del calcio, come le maglie Home Jersey della FIFA World Cup 2026TM e i pezzi della capsule collection ADIDAS WINTER CLUB by Anakin. Grande protagonista la giacca Climawarm caratterizzata dalla nuova tecnologia di pre-riscaldamento ad alte prestazioni, progettata per le competizioni in condizioni di freddo più estreme. Sneaker come Superstar, Adistar, Samba, BW Army, Terrex Freehiker e Agravic, EVO SL, Predator, F50 e la nuova Hyperboost completano i look, in una celebrazione che unisce heritage e innovazione.

Lo styling, curato da Ramona Tabita, ha offerto una rilettura contemporanea dei codici Adidas: «Sono da sempre una grande fan di adidas. Lavorare allo styling di questo show è stato un processo naturale. L’ispirazione nasce dal desiderio di far dialogare le diverse anime del brand, dall’eredità sportiva a quella lifestyle, dal running alle football jersey della FIFA World Cup 2026TM Avere accesso all’archivio storico di Adidas è stato un privilegio e una fonte di ispirazione straordinaria». Con UNEXPECTED, adidas ha espresso con forza la propria identità, dando voce alle sue due anime – sport e fashion – e riaffermando il proprio ruolo culturale nel panorama contemporaneo.

Tra gli ospiti della serata: Regina Baresi, Gianluigi Buffon, Francesco Camarda, Giorgio Chiellini, Destiny Elimoghale, Valentina Giacinti, Michele Lamaro, Madame, Claudio Marchisio, Alessandro Matri, Marracash, Federica Nargi, Massimo Oddo, Martina Rosucci, Nadine Sorelli e Gianluca Zambrotta.