E’ andato in scena a Nyon (in Svizzera) l’ultimo sorteggio della Europa League 2025/26. L’evento ha definito non solo gli ottavi di finale della competizione, ma tutto il percorso della fase a eliminazione diretta del torneo fino alla finalissima di Istanbul, in programma il 20 maggio 2026.
Messi alle spalle i playoff, la Serie A è rappresentata da Bologna (qualificato dopo la sfida con il Brann) e Roma (agli ottavi diretti). Le due squadre scenderanno si affronteranno nel prossimo turno con l’obiettivo di proseguire nella manifestazione, che specialmente per gli emiliani rappresenta ancora un’occasione di partecipare alla Champions League nella prossima stagione. Chi vincerà volerà ai quarti di finale.
Sorteggio Europa League – Le squadre ancora in gioco
Le 16 squadre giunte al primo vero turno della fase a eliminazione diretta, sono state divise in teste di serie e non, con le prime rappresentate dalle formazioni che sono riuscite a chiudere la fase campionato nelle prime otto posizioni della classifica generale. Questo l’elenco delle qualificate di tutte le protagoniste degli ottavi di finale:
Teste di serie
- Lione (FRA)
- Aston Villa (ENG)
- Midtjylland (DEN)
- Real Betis (ESP)
- Porto (POR)
- Braga (POR)
- Friburgo (GER)
- Roma (ITA)
Non teste di serie
- Genk (BEL)
- Bologna (ITA)
- Stoccarda (GER)
- Ferencváros (HUN)
- Nottingham Forest (ENG)
- Celta Vigo (ESP)
- Lille (FRA)
- Panathinaikos (GRE)
Con l’introduzione del nuovo format, entrato in scena nella scorsa stagione, in base al piazzamento finale delle squadre al termine della prima fase è già stato il tabellone delle sfide a eliminazione diretta. Il sorteggio odierno serve a collocare le formazioni da una parte o dall’altra del tabellone stesso, definendo così le avversarie, visto che al momento ogni squadra può affrontare due altre formazioni in base al piazzamento nella classifica finale.
Questo il tabellone con tutti i possibili incroci. Le partite degli ottavi di finale sono in programma fra giovedì 12 marzo, per quanto riguarda l’andata, mentre il ritorno è fissato per il 19 marzo:
Sorteggio Europa League – Tutti gli accoppiamenti
Ecco gli accoppiamenti definiti dal sorteggio per gli ottavi di finale:
- Ferencvaros-Sporting Braga
- Panathinaikos-Real Betis
- Genk-Friburgo
- Celta Vigo-Lione
- Stoccarda-Porto
- Nottingham Forest-Midtjylland
- Bologna–Roma
- Lille-Aston Villa
Questi invece i possibili quarti di finale:
- Ferencvaros-Sporting Braga vs Panathinaikos-Real Betis
- Genk-Friburgo vs Celta Vigo-Lione
- Stoccarda-Porto vs Nottingham Forest-Midtjylland
- Bologna–Roma vs Lille-Aston Villa
Chiusura dedicata alle potenziali semifinali:
- Ferencvaros/Sporting Braga/Panathinaikos/Real Betis vs Genk/Friburgo/Celta Vigo/Lione
- Stoccarda/Porto/Nottingham Forest/Midtjylland vs Bologna/Roma/Lille/Aston Villa