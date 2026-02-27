E’ andato in scena a Nyon (in Svizzera) l’ultimo sorteggio della Conference League 2025/26. L’evento ha definito non solo gli ottavi di finale della competizione, ma tutto il percorso della fase a eliminazione diretta del torneo fino alla finalissima di Lipsia, in programma il 27 maggio 2026.
Messi alle spalle i playoff, la Serie A è rappresentata solamente dalla Fiorentina, da anni protagonista della manifestazione. La squadra toscana – alle prese anche con la lotta per non retrocedere in Serie A – giocherà contro il Rakow con l’obiettivo di proseguire nella manifestazione, che rappresenta ancora un’occasione di partecipare alla Europa League nella prossima stagione.
Sorteggio Conference League – Le squadre ancora in gioco
Le 16 squadre giunte al primo vero turno della fase a eliminazione diretta, sono state divise in teste di serie e non, con le prime rappresentate dalle formazioni che sono riuscite a chiudere la fase campionato nelle prime otto posizioni della classifica generale. Questo l’elenco delle qualificate di tutte le protagoniste degli ottavi di finale:
Teste di serie
- AEK Atene (GRE)
- AEK Larnaca (CYP)
- Mainz (GER)
- Raków (POL)
- Rayo Vallecano (ESP)
- Shakhtar Donetsk (UKR)
- Sparta Praga (CZE)
- Strasburgo (FRA)
Non teste di serie
- AZ Alkmaar (NED)
- Celje (SVN)
- Crystal Palace (ENG)
- Fiorentina (ITA)
- Lech Poznań (POL)
- Rijeka (CRO)
- Samsunspor (TUR)
- Sigma Olomouc (CZE)
Con l’introduzione del nuovo format, entrato in scena nella scorsa stagione, in base al piazzamento finale delle squadre al termine della prima fase è già stato il tabellone delle sfide a eliminazione diretta. Il sorteggio odierno serve a collocare le formazioni da una parte o dall’altra del tabellone stesso, definendo così le avversarie, visto che al momento ogni squadra può affrontare due altre formazioni in base al piazzamento nella classifica finale.
Questo il tabellone con tutti i possibili incroci. Le partite degli ottavi di finale sono in programma fra giovedì 12 marzo, per quanto riguarda l’andata, mentre il ritorno è fissato per il 19 marzo:
Sorteggio Conference League – Tutti gli accoppiamenti
Ecco gli accoppiamenti definiti dal sorteggio per gli ottavi di finale:
- Lech Poznań-Shakhtar Donetsk
- AZ Alkmaar-Sparta Praga
- Crystal Palace-AEK Larnaca
- Fiorentina-Raków
- Samsunspor-Rayo Vallecano
- Celje-AEK Atene
- Sigma Olomouc-Mainz
- Rijeka-Strasburgo
Questi invece i possibili quarti di finale:
- Lech Poznań-Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar-Sparta Praga
- Crystal Palace-AEK Larnaca vs Fiorentina-Raków
- Samsunspor-Rayo Vallecano vs Celje-AEK Atene
- Sigma Olomouc-Mainz vs Rijeka-Strasburgo
Chiusura dedicata alle potenziali semifinali:
- Lech Poznań/Shakhtar Donetsk/AZ Alkmaar/Sparta Praga vs Crystal Palace/AEK Larnaca/Fiorentina/Raków
- Samsunspor/Rayo Vallecano/Celje/AEK Atene/Sigma Olomouc/Mainz/Rijeka/Strasburgo