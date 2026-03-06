La Serie A in campo a Pasqua e Pasquetta: gli orari della 31ª giornata

Nel 2024/25, infatti, la Serie A è tornata a disputare partite la domenica di Pasqua per la prima volta dal 1978 (salvo rari casi nel corso degli anni). E lo farà nuovamente anche quest’anno, come ufficializzato oggi dalla Lega Serie A.

La Serie A scende in campo a Pasqua e Pasquetta. Come anticipato da Calcio e Finanza , infatti, alcune gare della 31ª giornata si disputeranno tra domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile 2026.

Serie A orari 31ª giornata, i dettagli

Sabato 4 aprile 2026

15.00 – Lecce-Atalanta (DAZN)

15.00 – Sassuolo-Cagliari (DAZN)

18.00 – Verona-Fiorentina (DAZN)

20.45 – Lazio-Parma (DAZN/SKY)

Domenica 5 aprile 2026

15.00 – Cremonese-Bologna (DAZN)

18.00 – Pisa-Torino (DAZN/SKY)

20.45 – Inter-Roma (DAZN)



Lunedì 6 aprile 2026

15.00 – Udinese-Como (DAZN)

18.00 – Juventus-Genoa (DAZN/SKY)

20.45 – Napoli-Milan (DAZN)



Tuttavia, gli orari non sono ancora definitivi. Come spiegato dalla Lega Serie A, infatti, in caso di mancata qualificazione dell’Atalanta ai quarti di finale di Champions League, la gara Lecce-Atalanta si disputerà lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15.00 e la gara Udinese-Como sarà anticipata alle ore 12.30 del medesimo giorno.

Sosta per le nazionali nel periodo di Pasqua nel 2027

Nel 2027, tuttavia, la Serie A non potrà scendere in campo del weekend pasquale. A farlo, infatti, saranno le nazionali: nel calendario della stagione 2026/27 infatti è prevista una sosta per le nazionali che comincerà dal 22 marzo e si concluderà il 30 marzo, con la particolarità che la domenica di Pasqua sarà il 28 marzo.

Che cosa si giocherà in quella fase? In Europa ci sarà la Nations League, in particolare con i quarti di finale della Lega A e gli spareggi tra Lega A e Lega B e quelli tra Lega B e Lega C. Per le sudamericane, probabilmente, saranno previste gare amichevoli, considerando che le date per le qualificazioni ai Mondiali 2030 non sono ancora state rese note.

Nazionale in campo a Pasqua? I precedenti

Non è la prima volta in cui la nazionale gioca nei giorni pasquali, seppur non ci siano partite recenti programmate proprio per la domenica di Pasqua. Negli ultimi quarant’anni è già accaduto in diverse occasioni, tra qualificazioni mondiali e amichevoli di prestigio. Nel 1987, con la Pasqua caduta il 19 aprile, l’Italia scese in campo il 18 aprile contro la Germania Ovest, chiudendo sullo 0-0 un’amichevole di alto profilo.

Due anni più tardi, nel 1989 (Pasqua il 26 marzo), gli azzurri affrontarono l’Austria il 25 marzo nelle qualificazioni ai Mondiali di Italia ’90, imponendosi 1-0. Nel 1997, con la Pasqua il 30 marzo, l’Italia giocò il 29 marzo contro la Moldavia, vincendo 3-0 in una gara valida per le qualificazioni al Mondiale di Francia ’98. Nel 2005, Pasqua il 27 marzo, il 26 marzo arrivò il successo per 2-0 sulla Scozia, sempre in un match di qualificazione, questa volta verso Germania 2006.

Infine nel 2016, con la Pasqua caduta il 27 marzo, gli azzurri disputarono addirittura due partite nella finestra pasquale: il 24 marzo l’1-1 contro la Spagna e il 29 marzo la sconfitta per 4-1 contro la Germania, entrambe amichevoli di preparazione all’Europeo.