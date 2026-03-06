Accuse di violenza sessuale: chiesti 10 anni di carcere per Rafa Mir in Spagna

Oltre alla richiesta di pena detentiva, il pubblico ministero ha proposto anche sette anni di libertà vigilata, il divieto per tredici anni di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla presunta vittima e otto anni di interdizione da professioni che comportino contatti con minori. È stato inoltre chiesto un risarcimento di 64mila euro per i danni fisici e morali subiti dalla donna.

La procura spagnola ha richiesto una pena complessiva di dieci anni e mezzo di carcere per Rafa Mir , attaccante dell’ Elche , accusato di aggressione sessuale aggravata. Gli episodi contestati, come riportato da Marca , risalirebbero alla notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024, periodo in cui il giocatore vestiva la maglia del Valencia . Nel dettaglio, l’accusa ha chiesto nove anni di reclusione per il reato sessuale aggravato e altri diciotto mesi per lesioni.

La situazione dell’attaccante si complica ulteriormente per un altro episodio recente. Durante la partita tra Elche ed Espanyol dello scorso 1° marzo, terminata 2-2 con un gol allo scadere proprio di Mir, il giocatore è stato accusato di aver rivolto presunti insulti razzisti al difensore dell’Espanyol Omar El Hilali.

La ricostruzione dei fatti: cosa dicono accusa e difesa

La denuncia di violenza sessuale è stata presentata da una ragazza di 21 anni che avrebbe incontrato Mir in una discoteca di Valencia. Secondo la ricostruzione, alla chiusura del locale la giovane e un’amica si sarebbero spostate nell’abitazione del calciatore, situata nella zona residenziale di Torre en Conill, nel comune di Bétera, insieme a Mir e ad altri due amici.

Stando alla versione dell’accusa, l’episodio contestato sarebbe avvenuto inizialmente nella piscina della casa e successivamente nel bagno dell’abitazione. La procura sostiene che il calciatore avrebbe costretto la donna a subire atti sessuali nonostante i ripetuti rifiuti. La presunta vittima avrebbe riportato anche una contusione a un braccio e, secondo la documentazione medica citata negli atti, soffrirebbe di un disturbo d’adattamento con ansia e umore depresso.

Dopo la denuncia, Mir era stato arrestato nel 2024 e trattenuto in stato di fermo per quasi due giorni, con le accuse di aggressione sessuale e lesioni. Interrogato dal giudice, il giocatore ha negato ogni addebito, sostenendo che i rapporti fossero consensuali, ed è stato successivamente rimesso in libertà provvisoria.

L’indagine e il successivo processo

Nell’ottobre 2025 il tribunale ha disposto il rinvio a giudizio del calciatore, ritenendo che l’inchiesta avesse raccolto elementi sufficienti per procedere. Nei confronti di Mir è stata inoltre fissata una cauzione di 12.500 euro.