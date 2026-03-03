Serie A in campo a Pasqua nel 2026, ma non nel 2027: ci saranno le Nazionali

Nel 2024/25, infatti, la Serie A è tornata a disputare partite la domenica di Pasqua per la prima volta dal 1978 (salvo rari casi nel corso degli anni). E lo farà nuovamente anche quest’anno, in attesa di definire quali saranno le partite nello specifico, ma considerando che sono presenti due big match come Inter-Roma e Napoli-Milan la scelta potrebbe essere quella di farne giocare una alla domenica e l’altra al lunedì di pasquetta.

Nel 2027, tuttavia, la Serie A non potrà scendere in campo del weekend pasquale. A farlo, infatti, saranno le nazionali: nel calendario della stagione 2026/27 infatti è prevista una sosta per le nazionali che comincerà dal 22 marzo e si concluderà il 30 marzo, con la particolarità che la domenica di Pasqua sarà il 28 marzo.

Una ipotesi già prevista nel regolamento su date e orari di gioco della Serie A, che per il 2025/26 ha spiegato: «La 31ª giornata non è calendarizzata secondo gli orari standard, tenendo in considerazione i giorni festivi». L’anno scorso, ad esempio.

Che cosa si giocherà in quella fase? In Europa ci sarà la Nations League, in particolare con i quarti di finale della Lega A e gli spareggi tra Lega A e Lega B e quelli tra Lega B e Lega C. Per le sudamericane, probabilmente, saranno previste gare amichevoli, considerando che le date per le qualificazioni ai Mondiali 2030 non sono ancora state rese note.

Nazionale in campo a Pasqua? I precedenti

Non è la prima volta in cui la nazionale gioca nei giorni pasquali, seppur non ci siano partite recenti programmate proprio per la domenica di Pasqua. Negli ultimi quarant’anni è già accaduto in diverse occasioni, tra qualificazioni mondiali e amichevoli di prestigio. Nel 1987, con la Pasqua caduta il 19 aprile, l’Italia scese in campo il 18 aprile contro la Germania Ovest, chiudendo sullo 0-0 un’amichevole di alto profilo.

Due anni più tardi, nel 1989 (Pasqua il 26 marzo), gli azzurri affrontarono l’Austria il 25 marzo nelle qualificazioni ai Mondiali di Italia ’90, imponendosi 1-0. Nel 1997, con la Pasqua il 30 marzo, l’Italia giocò il 29 marzo contro la Moldavia, vincendo 3-0 in una gara valida per le qualificazioni al Mondiale di Francia ’98. Nel 2005, Pasqua il 27 marzo, il 26 marzo arrivò il successo per 2-0 sulla Scozia, sempre in un match di qualificazione, questa volta verso Germania 2006.

Infine nel 2016, con la Pasqua caduta il 27 marzo, gli azzurri disputarono addirittura due partite nella finestra pasquale: il 24 marzo l’1-1 contro la Spagna e il 29 marzo la sconfitta per 4-1 contro la Germania, entrambe amichevoli di preparazione all’Europeo.