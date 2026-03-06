La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario delle semifinali di ritorno della Coppa Italia 2025/26. La manifestazione vede ancora impegnate Inter e Como (da un lato del tabellone), oltre a Lazio e Atalanta, che si contendono il secondo posto nella finalissima dello stadio Olimpico di Roma.
Il primo match di ritorno delle semifinali – in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano – si disputerà martedì 21 aprile, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00 e vedrà di fronte Inter e Como (0-0 nella gara di andata). La seconda sfida, in programma invece mercoledì 22 aprile, sempre alle ore 21.00, si giocherà alla New Balance Arena e vedrà impegnate Atalanta e Lazio, che ripartiranno dal 2-2 di questa settimana.
Coppa Italia semifinali ritorno – L’ultimo atto e la Supercoppa italiana
Chi avrà la meglio nei due doppi confronti accederà alla finalissima della coppa nazionale, in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio 2026. Chi arriverà in finale potrà anche lottare per l’accesso alla Supercoppa italiana, che dalla prossima edizione tornerà a disputarsi in gara unica. Se l’Inter dovesse vincere lo Scudetto e volare in finale di Coppa Italia, l’altra finalista avrà la garanzia di giocare la Supercoppa.