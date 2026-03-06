La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario delle semifinali di ritorno della Coppa Italia 2025/26. La manifestazione vede ancora impegnate Inter e Como (da un lato del tabellone), oltre a Lazio e Atalanta, che si contendono il secondo posto nella finalissima dello stadio Olimpico di Roma.

Il primo match di ritorno delle semifinali – in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano – si disputerà martedì 21 aprile, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00 e vedrà di fronte Inter e Como (0-0 nella gara di andata). La seconda sfida, in programma invece mercoledì 22 aprile, sempre alle ore 21.00, si giocherà alla New Balance Arena e vedrà impegnate Atalanta e Lazio, che ripartiranno dal 2-2 di questa settimana.