MatchWornShirt celebra la Giornata della Donna sostenendo lo sport femminile

Per il terzo anno consecutivo, MatchWornShirt celebra la Giornata Internazionale della Donna con un’iniziativa di portata mondiale: un’asta globale che riunisce oltre 60 club internazionali, affermando il crescente valore culturale e commerciale del calcio femminile.

A partire dal 6 marzo, appassionati e collezionisti di tutto il mondo potranno fare offerte su oltre 900 maglie indossate durante le partite disputate queste ultime settimane e di quelle in programma. Con più di 70 aste simultanee, questa campagna si impone come un momento di unità globale, dimostrando che il calcio femminile non è più un mercato di nicchia, ma una forza dell’industria sportiva e della “kit culture”.