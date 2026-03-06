MatchWornShirt celebra la Giornata della Donna sostenendo lo sport femminile

A partire dal 6 marzo, appassionati e collezionisti di tutto il mondo potranno fare offerte su oltre 900 maglie di calcio femminile. Con un focus specifico sui club italiani.

Per il terzo anno consecutivo, MatchWornShirt celebra la Giornata Internazionale della Donna con un’iniziativa di portata mondiale: un’asta globale che riunisce oltre 60 club internazionali, affermando il crescente valore culturale e commerciale del calcio femminile.

A partire dal 6 marzo, appassionati e collezionisti di tutto il mondo potranno fare offerte su oltre 900 maglie indossate durante le partite disputate queste ultime settimane e di quelle in programma. Con più di 70 aste simultanee, questa campagna si impone come un momento di unità globale, dimostrando che il calcio femminile non è più un mercato di nicchia, ma una forza dell’industria sportiva e della “kit culture”.

Una tappa fondamentale per l’ecosistema dello sport femminile

Lontano dalla narrativa caritatevole tradizionale, MatchWornShirt posiziona questa campagna come una celebrazione del calcio femminile: la sua intensità, la sua comunità e il suo potenziale economico. I principali club di tutto il mondo si sono uniti per offrire ai tifosi un accesso senza precedenti a cimeli autentici e ricchi di storia.

Focus sui club italiani

Quest’anno l’iniziativa vede una rilevante partecipazione dei club italiani. I collezionisti avranno l’opportunità unica di aggiudicarsi maglie match-worn provenienti da sfide cruciali:

  • AC Milan W: maglie del match contro la AS Roma W (14/02)
  • Genoa CFC W: maglie match-worn contro il Como W (21/02)
  • Como W: maglie match-worn contro Genoa CFC W (21/02)
  • Hellas Verona W: maglie match-worn contro il Cesena W (22/02)
  • SS Lazio W: maglie match-worn contro l’AC Milan W (22/02)
  • Fiorentina W: maglie match-worn contro il Sassuolo W (22/02)
  • Napoli W: maglie match-worn contro il Parma Calcio W (21/02)
  • Como 1907 W: maglie match-worn contro il Freedom FC W (22/02)
  • Bologna FC W: 2 maglie firmate dall’intera squadra
  • UC Sampdoria W: 2 maglie firmate dall’intera squadra femminile e 2 palloni firmati dall’intera squadra maschile
  • AC Milan W : maglie match-worn contro la Juventus W (15/03)

MatchWornShirt, partner delle grandi competizioni sportive

Fondata nel 2017, MatchWornShirt è la piattaforma leader per le maglie da calcio indossate in partita (match-worn) e autografate. Collabora con oltre 350 club sportivi in tutto il mondo, tra cui Chelsea FC, Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur. Oltre al calcio, la piattaforma offre oggetti da collezione provenienti da un’ampia gamma di discipline, tra cui rugby, cricket e ciclismo.

