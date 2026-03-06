MatchWornShirt celebra la Giornata della Donna sostenendo lo sport femminile

Per il terzo anno consecutivo, MatchWornShirt celebra la Giornata Internazionale della Donna con un’iniziativa di portata mondiale: un’asta globale che riunisce oltre 60 club internazionali, affermando il crescente valore culturale e commerciale del calcio femminile.
A partire dal 6 marzo, appassionati e collezionisti di tutto il mondo potranno fare offerte su oltre 900 maglie indossate durante le partite disputate queste ultime settimane e di quelle in programma. Con più di 70 aste simultanee, questa campagna si impone come un momento di unità globale, dimostrando che il calcio femminile non è più un mercato di nicchia, ma una forza dell’industria sportiva e della “kit culture”.
Una tappa fondamentale per l’ecosistema dello sport femminile
Lontano dalla narrativa caritatevole tradizionale, MatchWornShirt posiziona questa campagna come una celebrazione del calcio femminile: la sua intensità, la sua comunità e il suo potenziale economico. I principali club di tutto il mondo si sono uniti per offrire ai tifosi un accesso senza precedenti a cimeli autentici e ricchi di storia.
Focus sui club italiani
Quest’anno l’iniziativa vede una rilevante partecipazione dei club italiani. I collezionisti avranno l’opportunità unica di aggiudicarsi maglie match-worn provenienti da sfide cruciali:
- AC Milan W: maglie del match contro la AS Roma W (14/02)
- Genoa CFC W: maglie match-worn contro il Como W (21/02)
- Como W: maglie match-worn contro Genoa CFC W (21/02)
- Hellas Verona W: maglie match-worn contro il Cesena W (22/02)
- SS Lazio W: maglie match-worn contro l’AC Milan W (22/02)
- Fiorentina W: maglie match-worn contro il Sassuolo W (22/02)
- Napoli W: maglie match-worn contro il Parma Calcio W (21/02)
- Como 1907 W: maglie match-worn contro il Freedom FC W (22/02)
- Bologna FC W: 2 maglie firmate dall’intera squadra
- UC Sampdoria W: 2 maglie firmate dall’intera squadra femminile e 2 palloni firmati dall’intera squadra maschile
- AC Milan W : maglie match-worn contro la Juventus W (15/03)
MatchWornShirt, partner delle grandi competizioni sportive
Fondata nel 2017, MatchWornShirt è la piattaforma leader per le maglie da calcio indossate in partita (match-worn) e autografate. Collabora con oltre 350 club sportivi in tutto il mondo, tra cui Chelsea FC, Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur. Oltre al calcio, la piattaforma offre oggetti da collezione provenienti da un’ampia gamma di discipline, tra cui rugby, cricket e ciclismo.