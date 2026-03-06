La UEFA multa il Real Madrid per il saluto nazista da parte di un tifoso

Nel dettaglio, per questo gesto la Federcalcio europea ha deciso di infliggere al Real un’ammenda di 15.000 euro e disporre la chiusura parziale dello stadio Santiago Bernabeu (ossia 500 posti adiacenti del settore inferiore della curva sud) in occasione della prossima partita di competizioni UEFA per club in cui il Real Madrid giocherà come società ospitante.

La UEFA ha deciso di multare il Real Madrid , dopo che un sostenitore del club della capitale si è reso protagonista sugli spalti di un saluto nazista in occasione della sfida di Champions League contro il Benfica. La gara era valida per il ritorno dei playoff della competizione, che hanno visto i Blancos superare il turno.

La UEFA ha specificato che la chiusura dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un anno, a decorrere dalla data della decisione, e che sarà dunque applicata solamente in caso di recidiva.

L’episodio aveva comunque già portato a un’immediata reazione da parte del club madrileno, che aveva comunicato, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, di aver richiesto con urgenza alla Commissione Disciplinare dello stesso club di avviare una procedura di espulsione immediata per il socio che si era reso protagonista del gesto.

Il tifoso era stato identificato dal personale di sicurezza del club pochi istanti dopo il fatto ed era stato immediatamente espulso dallo stadio. «Il Real Madrid condanna questi tipi di gesto ed espressione che incitano alla violenza e all’odio nello sport e nella società», recitava la nota pubblicata dal club spagnolo.