«La situazione del calcio francese? Beh, penso che sia una situazione molto complicata. La lega francese, a mio parere almeno, non ha buone regole di fair play finanziario – le parole di Tebas -. Non credo siano quelle corrette e inoltre gli organismi non le hanno applicate correttamente. E c’è anche un’altra cosa legata alla leadership e alla governance. Le leghe, le persone che guidano queste leghe, devono essere pienamente consapevoli che stanno guidando una competizione, un gruppo di club».

«La Premier League? Beh, sembra che io debba parlare contro tutti, ma è una regolamentazione particolare. Noi abbiamo un fair play finanziario molto rigido da 13 anni, rigido anche nell’applicazione. Il fair play finanziario è qualcosa che tutti devono applicare a casa propria. Non si può spendere più di quanto si incassa. Bisogna avere regole ragionevoli e devono essere rispettate. Le regole che stanno introducendo in Inghilterra, secondo me, causeranno più inflazione e più problemi. L’85% dei ricavi può essere speso, oltre al denaro dei trasferimenti. Se il fair play non tiene conto delle spese, non serve a nulla. E anche i ricavi dal mercato vanno considerate. I ricavi da trasferimenti sono di un anno, ma il giocatore che firmi lo avrai per quattro anni. Quindi l’anno successivo i ricavi potrebbero non essere gli stessi dell’anno in cui lo hai acquistato. E quindi avrai un problema. Creerai inflazione. Dovrai mettere denaro per coprire queste spese».

«Ma in molte occasioni gli interessi della competizione devono essere ben al di sopra degli interessi dei singoli club, per quanto grandi siano. Quello che voglio dire è che in Spagna abbiamo conflitti con il Real Madrid e con alcuni grandi club, perché difendiamo la competizione stessa. In Francia hanno una crisi di leadership e devono affrontare la situazione. Esiste un chiaro conflitto di interessi da parte di Nasser Al-Khelaifi, che è il presidente del PSG. E il problema non viene risolto. Bisogna avere regole e regolamenti, bisogna controllare la situazione, ma serve leadership. Perché nessuno parla del conflitto di interessi di Al-Khelaifi? Perché è difficile parlare contro il proprio fornitore. Se il tuo fornitore compra da te i diritti della Champions o del Mondiale, è complicato».

«Problema numero tre: ci sono due regole fondamentali che la Premier League non sta applicando. Credo ci sia stata una votazione e i club hanno votato contro. Una è il valore di mercato, il fair value, non solo per i trasferimenti. Se non esiste un valore di mercato torneremo all’Italia degli anni Novanta e alla Spagna internazionale, con tutti quegli scambi tra club. Possono dire che questo giocatore vale 50 o che il mio vale 50. Se non ci sono regole che impongano trasferimenti a valore equo o di mercato, avremo problemi».

«L’altra cosa è che deve esserci una razionalità finanziaria. Stiamo vedendo ora nel calcio inglese che stanno vendendo i club femminili. Hanno creato una società: io la metto qui e poi la ricompro io stesso, così questa squadra. Quindi ci stiamo ingannando da soli. La Premier League ha il doppio dei ricavi, quindi avranno sempre il doppio della capacità di investimento rispetto alle altre leghe. Sappiamo che non possiamo competere finanziariamente con la Premier League. Possiamo competere firmando giocatori migliori o avendo allenatori migliori, ma non in altri modi. Ma hanno anche questi enormi apporti di capitale dei proprietari miliardari, pur avendo già abbastanza senza quello».

«Penso che la UEFA abbia un sistema che, secondo me, potrebbe essere migliorato, ma è un buon sistema. Ed è quella la strada da seguire. Credo che quello UEFA sia buono. Dovremmo armonizzare il fair play in Europa perché è necessario. Anche perché non è scienza missilistica, sono abbastanza semplici. Servono solo regole per dare certezza giuridica ai club. Non dobbiamo inventare nulla. Quello che è chiaro è vedere cosa succederà al mercato quando entreranno in vigore le nuove regole inglesi. E dobbiamo vedere cosa è successo in altri paesi. Lo dico molto chiaramente: il sistema inglese dell’85% di squad cost ratio più trasferimenti, che può arrivare anche al 115%, cosa farà? Creerà inflazione. Ne sono sicuro».

L’attacco di Tebas alla Superlega

«Superlega? Ora sembra che il progetto Superlega abbia modificato l’industria del calcio. Non so se qualcuno pensi che nell’industria del calcio le persone siano stupide. Nel 2021 c’è stata una guerra per la Superlega. Ora dovremmo dire grazie al Real Madrid per quello che hanno fatto? Prima di tutto ciò che mi preoccupa davvero — e dobbiamo chiarirlo — è che gli unici ad andare in tribunale e nei media siamo stati noi e la UEFA. Nessun altro si è unito a noi. Né l’ECA, né il PSG, nessun altro».

«Sembra quindi che abbiano raggiunto un accordo. Io ho saputo dell’accordo lo stesso giorno in cui è stato pubblicato. Penso sia positivo che trovino un accordo, qualsiasi accordo è positivo. Ma non posso dire se sia un buon o cattivo accordo per il calcio, perché non so davvero di cosa si tratti. Tutti dicono: oh, è positivo. È come se si stessero benedicendo a vicenda. Oh, sei meraviglioso. Ma per me non significa nulla. Voglio sapere di cosa si tratta. Se penso che Florentino possa riprovare con un altro tipo di progetto per una nuova competizione europea? Non so chi, Florentino o Al-Khelaifi».

«Ma ora mi riferisco al comunicato, perché dice: uno, rispetto del merito sportivo. Beh, è essenziale. Non è nulla di extra. Quando presentarono la Superlega dissero anche che avrebbero preservato la meritocrazia. Secondo: parlano di fair play finanziario. Chi guiderà questo fair play finanziario? Il PSG? Al-Khelaifi? Penso sia una grande barzelletta. Non devo aggiungere altro. Non penso sia la persona più adatta a guidarlo. È vero che il PSG ha avuto un certo controllo. Ma negli ultimi dieci anni hanno fatto tutte queste feste e noi dicevamo basta feste. Ora divento un club normale e guiderò il fair play finanziario? Non è serio», ha concluso.