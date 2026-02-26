UEFA, i costi per la costruzione delle rose: Chelsea record, Inter dietro a Milan e Juve

Il club inglese ha speso ben 1,746 miliardi di euro per avere in rosa i calciatori a disposizione nel 2025. Più staccato il Manchester City, altro club di Premier League, che nel 2025 vantava una rosa da 1,584 miliardi di euro in termini di commissioni per i trasferimenti dei calciatori sotto contratto. Il dato – come detto – riguarda i soli investimenti per i cartellini e non il costo della rosa nella sua forma classica, che prevede la somma degli stipendi lordi e le quote ammortamento di stagione.

La rosa del Chelsea del 2025 è quella più costosa mai creata in termini di investimenti per i cartellini dei calciatori, superando il record già fatto registrare dal club londinese nel 2024. I dati emergono dal report della UEFA “The European Club Finance and Investment Landscape”, che analizza diversi parametri dei top club europei nella stagione passata e li confronta tra loro.

Squadre più costose del 2025 – La top 25: presenti sette italiane

Per spese affrontate per costruire le rose a disposizione nel 2025, dopo il Chelsea e il Manchester City si trovano Manchester United (1,312 miliardi di euro), Asenal (1,102 miliardi) e Real Madrid (1,074 miliardi). Queste sono le cinque squadre che hanno messo insieme spese per i trasferimenti superiori al miliardo di euro per le rose a disposizione nel 2025.

Nelle prime 25 troviamo di questa particolare graduatoria troviamo anche sette club italiani. La Juventus è l’unica in top 10 (659 milioni di euro), seguita da Napoli (515 milioni) e Milan (464 milioni). Tutte precedono l’Inter: i nerazzurri, che in Serie A occupano la prima posizione, toccano quota 412 milioni di euro anche grazie a una politica che negli ultimi anni ha portato all’innesto di diversi calciatori a “parametro zero” In fondo alla classifica si trovano anche Atalanta, Roma e Fiorentina.

Di seguito, la classifica completa (*dato più alto di sempre per il club):

Chelsea – 1,746 miliardi di euro* Manchester City – 1,584 miliardi di euro* Manchester United – 1,312 miliardi di euro* Arsenal – 1,102 miliardi di euro* Real Madrid – 1,074 miliardi di euro Liverpool – 960 milioni di euro* Paris Saint-Germain – 913 milioni Tottenham – 829 milioni* Newcastle – 665 milioni Juventus – 659 milioni Bayern Monaco – 573 milioni* Aston Villa – 643 milioni* Napoli – 515 milioni* Bayer Leverkusen – 476 milioni* Milan – 464 milioni* Barcellona – 462 milioni Atletico Madrid – 452 milioni Borussia Dortmund – 441 milioni* Inter – 412 milioni Crystal Palace – 378 milioni* Nottingham Forest – 374 milioni* Atalanta – 340 milioni* Roma – 333 milioni Monaco – 327 milioni Fiorentina – 240 milioni*

Squadre più costose del 2025 – Come è stata realizzata la classifica

Come si legge nel report della UEFA, le “commissioni di trasferimento cumulative della rosa” rappresentano l’intero ammontare delle commissioni di trasferimento originariamente pagate dai club per i calciatori registrati presso la società (inclusi i giocatori ceduti in prestito ma non quelli in entrata) alla fine dell’esercizio finanziario. Tali costi di trasferimento vengono ammortizzati lungo la durata dei contratti dei giocatori e il “valore contabile netto” corrisponde poi alla quota non ammortizzata che rimane iscritta come attività nello stato patrimoniale del club.

I valori delle rose al termine dell’esercizio finanziario 2025 sono stati compilati prima della principale finestra di mercato estiva 2025, salvo nei casi in cui le operazioni siano state finalizzate prima della chiusura dell’esercizio a maggio o giugno. Ciò significa che, eccezionalmente quest’anno, gran parte delle operazioni concluse nella prima finestra di mercato legata al Mondiale per Club è stata inclusa nei dati del 2025.

Il riferimento a 16 delle 25 rose più costose di tutti i tempi si basa su dati forniti da ogni club a partire dal 2009. È possibile che un club abbia assemblato una rosa più costosa prima di quell’anno, ma allo stesso tempo l’ipotesi è altamente improbabile.