Inflazione e nuovi modi di investire

Per molte persone l’inflazione non è più un concetto astratto tratto dalle notizie economiche. Chi fa regolarmente la spesa o paga la bolletta dell’elettricità si accorge subito che molte cose sono diventate più care. Allo stesso tempo, il risparmio tradizionale non produce quasi più alcun rendimento. Per molti si pone quindi la questione di come investire in modo sensato i propri risparmi senza che questi perdano potere d’acquisto nel corso degli anni.
I mercati digitali assumono sempre più importanza
Parallelamente, anche il mondo degli investimenti finanziari ha subito dei cambiamenti. Grazie alle piattaforme online e alle app, oggi anche gli investitori privati possono investire con relativa facilità in diversi mercati. Oltre alle azioni e ai fondi, sempre più attenzione viene rivolta agli asset digitali. Molti, ad esempio, osservano regolarmente il valore del Bitcoin in euro per farsi un’idea dell’andamento di questo mercato ancora giovane.
Allo stesso tempo, è evidente che la tecnologia sottostante sta prendendo sempre più piede anche nel sistema finanziario tradizionale.
In Italia, ad esempio, la Banca Centrale ha approvato un registro basato su blockchain per le garanzie sui crediti delle piccole e medie imprese. L’obiettivo è quello di documentare le garanzie in modo più trasparente e a prova di contraffazione e di rendere più efficienti i processi di credito.
I piani di risparmio automatizzati stanno diventando sempre più popolari
Una tendenza che si è rafforzata notevolmente negli ultimi anni è quella dei piani di risparmio automatizzati. Il principio è relativamente semplice: gli investitori investono regolarmente un importo fisso, ad esempio ogni mese, in un portafoglio composto da diversi investimenti.
Il vantaggio risiede soprattutto nella regolarità. Invece di cercare di trovare il momento perfetto per entrare nel mercato, si investe in modo continuativo. Si tratta di un approccio pragmatico, soprattutto per chi non vuole occuparsi quotidianamente dei mercati finanziari.
È interessante notare che molti di questi modelli possono essere avviati con importi relativamente modesti. Alcune piattaforme offrono piani di risparmio a partire da circa 50 o 60 euro al mese. In pratica, ciò significa che anche con un importo di 59 euro al mese, ad esempio, è possibile costruire un investimento nel tempo.
Un piccolo esempio di calcolo mostra come ciò possa evolversi. Chi investe 59 euro al mese, mette da parte circa 708 euro all’anno. In cinque anni, il capitale versato ammonterebbe già a 3.540 euro.
Se si aggiungono i possibili rendimenti, l’importo totale può essere corrispondentemente più elevato, anche se naturalmente non è mai possibile prevedere con certezza gli sviluppi futuri.
Un portafoglio anziché una singola scommessa
Molte strategie moderne puntano su un mix di diverse forme di investimento. Un portafoglio di questo tipo può comprendere, ad esempio, azioni internazionali, ETF o anche obbligazioni. Alcuni investitori integrano questo mix con posizioni minori provenienti da nuovi mercati.
L’idea alla base è semplice: chi distribuisce il proprio denaro su più settori riduce il rischio che un singolo andamento influenzi l’intero investimento. Questa diversificazione è da decenni una delle regole fondamentali dell’investimento finanziario.
La tecnologia si occupa di una parte della gestione
A ciò si aggiunge il fatto che molte piattaforme offrono ormai funzioni automatizzate. Esse monitorano la composizione di un portafoglio e la adeguano se necessario. Questo cosiddetto ribilanciamento garantisce il mantenimento del rapporto originario degli investimenti.
Per gli investitori ciò significa soprattutto meno impegno. La strategia di base rimane invariata, mentre l’attuazione tecnica viene eseguita in background.
Suggerimento: la pazienza rimane il fattore più importante
Nonostante tutte le nuove tecnologie, una cosa è rimasta pressoché invariata: investire con successo richiede tempo. I mercati finanziari sono soggetti a fluttuazioni, talvolta anche significative. È difficile prevedere gli sviluppi a breve termine.
Molti investitori puntano quindi consapevolmente su strategie a lungo termine e investimenti regolari. Nel corso di un periodo di tempo più lungo, le fluttuazioni di mercato possono compensarsi, mentre gli effetti della crescita hanno un impatto maggiore.
