Inflazione e nuovi modi di investire

Per molte persone l’inflazione non è più un concetto astratto tratto dalle notizie economiche. Chi fa regolarmente la spesa o paga la bolletta dell’elettricità si accorge subito che molte cose sono diventate più care. Allo stesso tempo, il risparmio tradizionale non produce quasi più alcun rendimento. Per molti si pone quindi la questione di come investire in modo sensato i propri risparmi senza che questi perdano potere d’acquisto nel corso degli anni.

I mercati digitali assumono sempre più importanza

Parallelamente, anche il mondo degli investimenti finanziari ha subito dei cambiamenti. Grazie alle piattaforme online e alle app, oggi anche gli investitori privati possono investire con relativa facilità in diversi mercati. Oltre alle azioni e ai fondi, sempre più attenzione viene rivolta agli asset digitali. Molti, ad esempio, osservano regolarmente il valore del Bitcoin in euro per farsi un’idea dell’andamento di questo mercato ancora giovane.

Allo stesso tempo, è evidente che la tecnologia sottostante sta prendendo sempre più piede anche nel sistema finanziario tradizionale.

In Italia, ad esempio, la Banca Centrale ha approvato un registro basato su blockchain per le garanzie sui crediti delle piccole e medie imprese. L’obiettivo è quello di documentare le garanzie in modo più trasparente e a prova di contraffazione e di rendere più efficienti i processi di credito.