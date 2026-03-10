Volkswagen, utile dimezzato a 6,9 miliardi nel 2025: entro il 2030 taglierà 50mila posti di lavoro

A comunicarlo è lo stesso amministratore delegato Oliver Blume nella lettera agli azionisti in occasione della pubblicazione dei risultati economico-finanziari del 2025: «Abbiamo realizzato risparmi per 1 miliardo nel 2025 e siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo di risparmiare oltre 6 miliardi di euro annui in tutto il gruppo entro il 2030. In totale, nell’intero gruppo Volkswagen in Germania verranno tagliati circa 50.000 posti di lavoro ». Al 31 dicembre 2025, Volkswagen aveva 663.000 dipendenti a livello globale, in calo del 2,5% rispetto ai 662.900 al 31 dicembre 2024: il taglio di 50.000 posti di lavoro rappresenterebbe quindi un taglio del 7,5% rispetto agli attuali dipendenti del gruppo.

Il settore dell’automotive sta ancora faticando a uscire dalla crisi che lo ha colpito, soprattuto in Europa. E questa volta lo dimostra il colosso tedesco Volkswagen ( da questa stagione automotive partner della Serie A ), che prevede di tagliare 50.000 posti di lavoro entro il 2030 .

Volkswagen ha annunciato oggi di aver registrato un calo di quasi la metà del suo utile netto nel 2025, raggiungendo il livello più basso dalla crisi del Dieselgate nel 2016. L’utile netto del colosso tedesco dell’automotive si è attestato a 6,9 miliardi di euro lo scorso anno a causa dei dazi doganali statunitensi e dei costi di ristrutturazione imprevisti.

Il fatturato 2025, invece, si è mantenuto sostanzialmente stabile a 321,9 miliardi di euro, rispetto ai 324,7 miliardi del 2024, mentre l’utile operativo è sceso del 53% a 8,9 miliardi di euro. Proprio in virtù di questi numeri il gruppo ha annunciato un taglio dei posti di lavori ben più ampio di quello preannunciato nel recente passato. Volkswagen lo scorso anno ha venduto 9 milioni di veicoli nel 2025, in linea con il 2024, con un aumento del 5% in Europa e del 10% in Sud America, compensato dai cali previsti dovuti alle difficili condizioni di mercato in Nord America (12%) e Cina (6%).

Ricordiamo che, oltre alla partnership con la Serie A, Volkswagen è da tempo attivo nel mondo del calcio come proprietario e sponsor della squadra tedesca del Wolfsburg, il cui stadio si chiama appunto Volkswagen Arena. Tra gli altri, il brand è sponsor anche della Federcalcio tedesca.

