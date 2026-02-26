I top club europei in rosso di 1 miliardo pre-tasse: per il Chelsea perdita record da 400 milioni

Metà di questa perdita netta è stata generata dal Chelsea e dall’Olympique Lione, che hanno registrato perdite rispettivamente di 407 milioni di euro e 148 milioni di euro. All’altro estremo della scala, un altro club inglese, il Crystal Palace, e un altro club francese, il Lille, hanno registrato i due profitti più elevati, rispettivamente 68 milioni di euro e 94 milioni di euro.

Nel dettaglio, il Chelsea ha registrato la più alta perdita ante imposte nella storia del calcio inglese. Il club di Londra guida — o chiude, a seconda di come la si guarda — questa classifica nell’ultima stagione, ma ciò che colpisce è l’entità della perdita: nella terza stagione sotto la guida del consorzio guidato da Clearlake Capital e Todd Boehly, il club ha registrato un deficit ante imposte di 407 milioni di euro.

Solo la perdita di 555 milioni di euro del Barcellona nel 2020/21 ha superato tale livello nel calcio europeo, in un anno influenzato sia dalla pandemia sia dal ritorno di Joan Laporta alla presidenza, con il club catalano che scelse di contabilizzare ingenti costi straordinari in quell’esercizio. Il report UEFA non fornisce dettagli completi sui conti dei singoli club, per cui la composizione esatta della perdita record non è chiara.

Negli ultimi anni il Chelsea ha registrato perdite operative significative, superiori a 200 milioni di sterline in ciascuna delle tre stagioni precedenti, a causa del calo dei ricavi combinato con un forte aumento dei costi. Il bilancio dei Blues potrebbe comunque mostrare una perdita diversa e inferiore rispetto a quella indicata nel report UEFA. Quest’ultima, tuttavia, è la cifra rilevante ai fini della regolamentazione finanziaria in ambito europeo.

Di seguito, la classifica dei club europei che hanno fatto registrare le perdite maggiori prima delle tasse nel 2024/25 secondo la UEFA. Tra le società spunta anche la Juventus, unica italiana con: