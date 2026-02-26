Ma quanto ha incassato finora il Bologna dalla partecipazione all’Europa League? E quanto varrebbe la qualificazione agli ottavi di finale del torneo? Entrando nel dettaglio, i ricavi netti disponibili per i club partecipanti all’Europa League, pari a circa 565 milioni di euro, vengono suddivisi dalla UEFA come segue:

Il Bologna si prepara a tornare in campo per un’altra notte europea. I rossoblù hanno ottenuto un successo per 0-1 nel playoff di andata contro i norvegesi del Brann e ora puntano a completare l’opera nella sfida di ritorno. La partita si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. In caso di passaggio del turno, gli emiliani potrebbero trovare la Roma sul loro cammino, per un derby tutto italiano.

Bologna ricavi Europa League – La quota di partenza (155 milioni)

Ciascuno dei 36 club che si sono qualificati per la fase a gironi ha ricevuto 4,31 milioni di euro, cifra divisa in due pagamenti distinti: un acconto di 4,14 milioni e un saldo di 170.000 euro (in totale nel ciclo 2021/24 questa cifra era pari a 2,92 milioni).

Bologna ricavi Europa League – I bonus per i risultati (212 milioni)

Rispetto alle cifre stanziate per il ciclo 2021/24, quelle riservate alle vittorie della prima fase sono più basse, anche se le partite sono ben otto nella prima fase, due in più rispetto alla fase a gironi che si è imparato a conoscere.

Per ogni partita della prima fase verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 450.000 euro per una vittoria e 150.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti (150.000 euro per ogni pareggio della prima fase) saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla prima fase con quote proporzionali al numero di vittorie.

Previsto anche un bonus per il piazzamento nella classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua graduatoria finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota è di 75mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceve una quota, che è stata rivista al rialzo dopo la distribuzione delle quote sospese per le sfide finite in pareggio.

E sempre a proposito di classifica finale, le squadre posizionate dal 1° all’8° posto hanno ricevuto ulteriori 600mila euro, mentre quelle che occuperanno dal 9° al 16° posto – tra cui il Bologna – hanno ottenuto 300mila euro.

I premi stanziati per la fase a eliminazione diretta sono invece i seguenti:

Club qualificati per gli spareggi (dal 9° al 24° posto): 300.000 euro

(dal 9° al 24° posto): 300.000 euro Qualificazione agli ottavi di finale : 1,75 milioni di euro

: 1,75 milioni di euro Qualificazione ai quarti di finale : 2,5 milioni di euro

: 2,5 milioni di euro Qualificazione alle semifinali : 4,2 milioni di euro

: 4,2 milioni di euro Qualificazione alla finale : 7 milioni di euro

: 7 milioni di euro Vincente della finale: 6 milioni di euro

Bologna ricavi Europa League – Il nuovo pilastro “value” (198 milioni)

Il pilastro “value”, che abbiamo imparato a conoscere nella stagione passata, è una combinazione dei precedenti pilastri market pool (valore di mercato del paese) e coefficiente (coefficienti individuali dei club). Il pilastro “value” comprende due parti: parte europea e parte non europea.

Gli importi assegnati alle due parti sono proporzionali all’esito effettivo delle vendite dei diritti televisivi per per l’Europa e la Conference League che vengono raggruppati e commercializzati insieme. Ecco i criteri di suddivisione:

L’importo disponibile per la parte europea è suddiviso in 666 quote . La squadra con il punteggio più basso riceve una quota: 217mila euro . Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica, con la squadra con il punteggio più alto che riceve 36 quote;

è suddiviso in . La squadra con il riceve una quota: . Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica, con la squadra con il L’importo disponibile per la parte extraeuropea è suddiviso anch’esso in 666 quote. La squadra con il punteggio più basso riceve una quota: 80mila euro. Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica e la squadra con il punteggio più alto riceve 36 quote.

Partendo da questi presupposti, e considerando le squadre che si sono qualificate per l’edizione 2025/26 di Europa League, il Bologna ha incassato 6,24 milioni di euro circa di quota europea e 2,08 milioni di quota non europea.

Bologna ricavi Europa League – Le cifre per i rossoblù

Con la vittoria contro il Maccabi il Bologna si è assicurato il decimo posto che gli ha consentito di incassare il bonus che spetta ai club che hanno concluso la prima fase dell’Europa League fra il 9° e il 16° posto, che si somma a quello per la partecipazione ai playoff e, ovviamente, al premio vittoria. Qualora i rossoblù di Vincenzo Italiano riuscissero a superare i playoff accedendo agli ottavi di finale ecco che nelle loro casse andrebbero anche gli 1,75 milioni di euro che spettano alle migliori 16 dell’Europa League.

Considerando le cifre di cui sopra, ecco i compensi per il Bologna in caso di accesso agli ottavi del torneo (*cifra in caso di passaggio del turno):