Saluto nazista allo stadio: il Real Madrid bandisce un socio dal Bernabeu

Un episodio che ha portato la immediata reazione del club madrileno che nella giornata odierna ha comunicato, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, di aver richiesto con urgenza alla Commissione Disciplinare dello stesso club di avviare una procedura di espulsione immediata per il socio in questione .

Prima dell’inizio della partita Real Madrid-Benfica , valida per il ritorno dei playoff di Champions League , un tifoso e socio del club spagnolo che si trovava al Santiago Bernabeu è stato ripreso dalle telecamere mentre si rendeva protagonista di un saluto nazista .

In seguito a questo gesto, che come detto è stato ripreso dalle telecamere, il tifoso è stato identificato dal personale di sicurezza del club pochi istanti dopo il fatto ed è stato immediatamente espulso dallo stadio. «Il Real Madrid condanna questi tipi di gesto ed espressione che incitano alla violenza e all’odio nello sport e nella società», si legge nella nota pubblicata dal club spagnolo.