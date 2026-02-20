Cagliari, Giulini cede un'altra quota del club: i soci USA salgono al 49%

«Cagliari Calcio rende noto che l’azionista di controllo Fluorsid Group ha perfezionato la cessione di un’ulteriore quota azionaria pari al 29% del capitale sociale a favore di un gruppo di investitori americani riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta . A seguito del completamento dell’operazione, la partecipazione detenuta dai nuovi partner raggiunge il 49% del capitale sociale del Club, rafforzando la propria minoranza qualificata».

I nuovi soci americani del Cagliari sono saliti al 49% del club sardo . Lo ha annunciato la stessa società in una nota ufficiale, ricordando che la maggioranza del club, come previsto dagli accordi, rimane per il momento all’attuale presidente Tommaso Giulini .

«L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale», conclude la nota del Cagliari.

Come rivelato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane, in un primo momento i soci americani avevano rilevato il 20% del Cagliari sotto la guida di Maurizio Fiori, uomo originario della Sardegna e da anni negli Stati Uniti. Lo stesso Fiori era stato nominato vicepresidente durante l’ultima riunione del CdA. E proprio nel consiglio di amministrazione era entrato anche Prashant Gupta, sempre in rappresentanza del gruppo di investitori a stelle e strisce.