Cagliari, Giulini cede un'altra quota del club: i soci USA salgono al 49%

I nuovi soci americani del Cagliari sono saliti al 49% del club sardo. Lo ha annunciato la stessa società in una nota ufficiale, ricordando che la maggioranza del club, come previsto dagli accordi, rimane per il momento all’attuale presidente Tommaso Giulini.
«Cagliari Calcio rende noto che l’azionista di controllo Fluorsid Group ha perfezionato la cessione di un’ulteriore quota azionaria pari al 29% del capitale sociale a favore di un gruppo di investitori americani riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta. A seguito del completamento dell’operazione, la partecipazione detenuta dai nuovi partner raggiunge il 49% del capitale sociale del Club, rafforzando la propria minoranza qualificata».
«L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale», conclude la nota del Cagliari.
Come rivelato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane, in un primo momento i soci americani avevano rilevato il 20% del Cagliari sotto la guida di Maurizio Fiori, uomo originario della Sardegna e da anni negli Stati Uniti. Lo stesso Fiori era stato nominato vicepresidente durante l’ultima riunione del CdA. E proprio nel consiglio di amministrazione era entrato anche Prashant Gupta, sempre in rappresentanza del gruppo di investitori a stelle e strisce.