FIGC, il presidente Gravina respinge la richiesta di grazia per Kalulu

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di “grazia” sportiva per il difensore Pierre Kalulu, avanzata dalla Juventus dopo l’espulsione rimediata dal francese nella partita con l’Inter e la squalifica per una giornata. La decisione del no è stata comunicata da poco al club bianconero.

La richiesta di grazia è prevista dall’articolo 43 di Giustizia Sportiva. L’ultimo precedente di un accoglimento da parte della FIGC riguarda Romelu Lukaku, quando l’attaccante belga vestiva la maglia dell’Inter. Nonostante il provvedimento del Giudice Sportivo, il calciatore non fu squalificato in seguito alla richiesta dei nerazzurri dopo l’espulsione in occasione della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia proprio contro la Juventus, nella stagione 2022/23.