Voci di cessione della Lazio, il titolo del club vola in Borsa: +12%

Un prezzo che porta la capitalizzazione di mercato a quota 91,5 milioni di euro . Il titolo della società ha fatto registrare una netta crescita nelle ultime settimane (spinto anche dalla presentazione del progetto per il nuovo Flaminio), arrivando a guadagnare oltre il 28% solamente nel mese di febbraio.

Non si placano le voci relative a una possibile cessione della Lazio . L’ultima indiscrezione vedrebbe l’interesse per il club di Claudio Lotito da parte di un fondo qatariota, un’ipotesi che ha fatto volare il titolo dei biancocelesti in Borsa. La Lazio, infatti, ha chiuso la seduta odierna in crescita del 12,5% a quota 1,35 euro per azione .

A proposito delle voci, la Lazio ha risposto attraverso una nota ufficiale: «In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società. La S.S. Lazio non è in vendita».

«La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri. La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio», si legge ancora nella nota.

«Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato. Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento», ha concluso il club di Lotito.