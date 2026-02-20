Ranking quinto posto: bene Fiorentina e Bologna, Champions decisiva

Dopo le tre sconfitte maturate nei playoff di Champions League, a riportare il sorriso sul volto della Serie A per quanto riguarda l’Europa ci hanno pensato Bologna e Fiorentina, che hanno battuto rispettivamente il Brann in Europa League e lo Jagiellonia in Conference. Successi che tengono ancora vive le speranze per la corsa a uno dei due piazzamenti extra in Champions League, traguardo che rimane comunque complicato.

I viola hanno di fatto ipotecato la qualificazione agli ottavi grazie a uno 0-3, mentre i rossoblù di Italiano (0-1) hanno avuto la meglio su un campo difficile, soprattutto per le condizioni del manto erboso ai limiti del praticabile che ha permesso alla squadra di casa di mettere la partita più sul piano fisico che tecnico. Al Dall’Ara dovranno gestire il vantaggio e hanno tutte le carte in regola per farlo.

Le partite di ritorno saranno fondamentali per l’Italia nella corsa ai due posti extra nella Champions League nella stagione 2026/27, specialmente i risultati delle tre squadre impegnate in Champions: Atalanta, Inter e Juventus. Come successo nel corso delle ultime stagioni, prosegue anche quest’anno la lotta tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le due nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionale, Champions Europa League e Conference.