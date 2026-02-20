Ranking quinto posto: bene Fiorentina e Bologna, Champions decisiva

Dopo le tre sconfitte maturate nei playoff di Champions League, a riportare il sorriso sul volto della Serie A per quanto riguarda l’Europa ci hanno pensato Bologna e Fiorentina, che hanno battuto rispettivamente il Brann in Europa League e lo Jagiellonia in Conference. Successi che tengono ancora vive le speranze per la corsa a uno dei due piazzamenti extra in Champions League, traguardo che rimane comunque complicato.
I viola hanno di fatto ipotecato la qualificazione agli ottavi grazie a uno 0-3, mentre i rossoblù di Italiano (0-1) hanno avuto la meglio su un campo difficile, soprattutto per le condizioni del manto erboso ai limiti del praticabile che ha permesso alla squadra di casa di mettere la partita più sul piano fisico che tecnico. Al Dall’Ara dovranno gestire il vantaggio e hanno tutte le carte in regola per farlo.
Le partite di ritorno saranno fondamentali per l’Italia nella corsa ai due posti extra nella Champions League nella stagione 2026/27, specialmente i risultati delle tre squadre impegnate in Champions: Atalanta, Inter e Juventus. Come successo nel corso delle ultime stagioni, prosegue anche quest’anno la lotta tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le due nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionale, Champions Europa League e Conference.
Serie A quinto posto Champions – La corsa per il 2026/27
Questa particolare forma, lo ricordiamo, è stata introdotta con la rivoluzione del format della Champions League. Il torneo, come ormai noto, si presenta in una nuova per la seconda stagione consecutiva e vede la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.
Serie A quinto posto Champions – Come si calcolano i punti per il ranking
Ma come si conquistano i punti? E come si calcolano? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti.
I punti si conquistano sia pareggiando che vincendo le sfide della competizione, ma punti bonus vengono assegnati anche per la gran parte dei passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta e in base alla posizione nella classifica unica delle tre competizioni UEFA per club.
I punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono poi calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Per questo motivo, la permanenza più a lungo possibile delle nostre squadre nelle coppe europee consentirebbe all’Italia di aumentare le proprie chance di raggiungere questo traguardo.
Serie A quinto posto Champions – La graduatoria aggiornata
La Serie A conta sei squadre in corsa nelle tre competizioni dopo l’eliminazione del Napoli nella prima fase di Champions League, e l’obiettivo è quello di bissare quanto successo due stagioni fa, quando permise alla quinta classificata in campionato, il Bologna di Thiago Motta, di qualificarsi direttamente al girone unico di Champions League dello scorso anno, portando a otto le formazioni italiane presenti nelle tre competizioni UEFA, di cui cinque nel massimo torneo.
Di seguito, la classifica aggiornata dopo l’andata dei playoff di Champions League:
- Inghilterra – 21,513 punti (posto extra in Champions)
- Germania – 17,071 punti (posto extra in Champions)
- Portogallo – 16,600 punti
- Spagna – 16,156 punti
- Italia – 16,071 punti
- Polonia – 14,125 punti
- Francia – 14,035 punti
- Grecia – 12,300 punti
- Cipro – 11,906 punti
- Danimarca – 11,750 punti
Considerando ormai per certo che uno dei primi due posti andrà all’Inghilterra, le avversarie dell’Italia sono Germania e Spagna, con le nostre squadre che al momento partono più indietro. Come detto, le gare di ritorno dei playoff di Champions League saranno molto importanti, considerando che ci sarà Atalanta-Borussia Dortmund, uno scontro diretto tra Italia e Germania che vede in vantaggio i tedeschi, vincitori per 2-0 nella gara di andata.
Una tripla eliminazione farebbe molto probabilmente naufragare definitivamente il sogno del quinto posto in Champions (considerando che i club di Bundesliga andrebbero tutti avanti e che il Bayern è già agli ottavi). Portare al prossimo turno più squadre possibile è dunque fondamentale per continuare a sperare.