In attesa dei verdetti sul campo, dai documenti consultati da Calcio e Finanza, è possibile stilare la classifica, questa sì definitiva, delle società che spendono di più in termini di monte ingaggi lordi (non sono conteggiate Rimini e le tre Under 23 di Atalanta, Inter e Juventus) relativi ai contratti depositati al 2 febbraio 2026, chiusura della finestra invernale del calciomercato. Il club che spende di più per gli stipendi dei propri calciatori è il Catania con oltre 14 milioni di euro . Seguono altre due rappresentanti del girone C come Benevento e Salernitana. Queste tre sono le uniche a superare la soglia dei 10 milioni. In questi numeri sono considerati gli stipendi fissi lordi, eventuali premi e anche i diritti di immagine.

La Serie C 2025/26 sta entrando nel vivo con i tre gironi che a fine stagione eleggeranno le proprie vincitrice, che accederanno direttamente alla B, e poi sarà il turno dei playoff. Senza dimenticare il discorso retrocessioni, con l’ultima che svicolerà in Serie D e le altre quattro disputeranno i playout.

Monte ingaggi Serie C – Quasi 200 milioni spesi fra tutti i gironi: il C è saldamente al comando

Detto ciò è facile immaginare come sia nel girone C la spesa più alta, in senso complessivo, per quanto riguarda il monte ingaggi che considerando tutte le 19 squadre (è esclusa l’Atalanta Under 23) la cifra totale è di quasi 87,5 milioni. Una somma ben superiore rispetto agli altri due raggruppamenti che oscillano fra i 53 milioni dell’A e i 59 milioni del B. In totale le 56 società prese in esame spendono per il monte ingaggi una cifra pari a 199 milioni lordi. Come detto in precedenza, sono considerati gli stipendi lordi, eventuali premi e anche i diritti di immagine.

Per quest’ultima voce sono poche le società che affrontano una spesa. In totale sono cinque: Arezzo, Livorno, Pontedera, Union Brescia e Vis Pesaro. E tutte per cifre al di sotto del milione. Si va 1.700 euro del Pontedera ai quasi 960mila dell’Union Brescia.

Monte ingaggi Serie C – Girone A: il duo di testa Union Brescia-Vicenza e il caso Triestina

Considerano la situazione girone per girone, come detto il raggruppamento che vede le proprio società spendere di più per il monte ingaggi lordo è di gran lunga il C. Per quanto riguarda il girone A, a comandare questa speciale classifica è il già citato Union Brescia, che insieme al Vicenza, superano la soglia dei 6,5 milioni. Più staccata la Triestina, finita al centro delle cronache degli ultimi mesi per difficoltà economiche, che viaggia oltre i 5 milioni. Le prime due rispecchiano anche la classifica attuale del girone, con però uno scambio di posizione visto che il Vicenza è in fuga con ben 16 punti di vantaggio sull’Union Brescia. Situazione ribaltata per la Triestina, con le difficoltà societarie che si sono rispecchiate sul campo con i biancorossi relegati all’ultimo posto.

L’esempio virtuoso è la Giana Erminio che con il terzultimo posto nella classifica dei monte ingaggi si sta giovando un piazzamento nei playoff. Chiude la graduatoria con l’esborso minore, non solo del girone A ma di tutta l’intera categoria, l’Ospitaletto che si sta giocando la salvezza diretta a fronte di una spesa di soli 664mila euro lordi. Questa è la situazione completa dei monte ingaggi relativa al girone A (il totale è da considerarsi lordo. Manca l’Inter Under 23):

Union Brescia — € 6.569.545 L.R. Vicenza — € 6.544.353 Triestina — € 5.183.516 Cittadella — € 4.503.888 Novara — € 4.103.536 Lecco — € 3.824.153 Pro Vercelli — € 2.943.131 AlbinoLeffe — € 2.441.002 Lumezzane — € 2.320.481 Dolomiti Bellunesi — € 2.088.368 Trento — € 2.054.154 Pro Patria — € 1.866.771 Alcione Milano — € 1.676.685 Renate — € 1.656.687 Pergolettese — € 1.280.164 Arzignano Valchiampo — € 1.242.928 Giana Erminio — € 946.858 Virtus Verona — € 791.797 Ospitaletto — € 664.055

Monte ingaggi Serie C – Il girone B: Ternana in testa con Arezzo e Ascoli sul podio. Pianese esempio virtuoso

Invece, per il girone B a guidare questa speciale classifica è la Ternana. La formazione rossoverde, che è in piena lotta per i playoff, ha un monte ingaggi lordo di oltre 8,5 milioni. Segue a breve distanza l’Arezzo, capolista del raggruppamento con 7 punti di vantaggio sull’Ascoli, con quest’ultima che chiude il podio dei monte ingaggi più alti toccando i 5,5 milioni di euro lordi.

Qui l’esempio virtuoso è la Pianese che con un monte ingaggi lordo di poco più di 1 milione (il quartultimo del raggruppamento) si trova a combattere per un posizionamento nei playoff a un solo punto di distanza dalla Juve Next Gen che occupa la quarta posizione. Questa nel dettaglio la classifica per i monte ingaggi lordi del girone B (mancano Rimini e la seconda squadra della Juventus):

Ternana — € 8.695.511 Arezzo — € 8.111.057 Ascoli — € 5.552.998 Ravenna — € 4.657.395 Perugia — € 4.603.902 Campobasso — € 3.906.446 Guidonia Montecelio — € 3.410.989 Torres — € 3.159.661 Vis Pesaro — € 2.693.084 Livorno — € 2.595.452 Gubbio — € 2.065.561 Pineto — € 1.998.750 Sambenedettese — € 1.803.257 Forlì — € 1.317.126 Pianese — € 1.193.182 Pontedera — € 1.066.781 Bra — € 1.101.209 Carpi — € 879.087

Monte ingaggi Serie C – Girone C: tutte sopra il milione. Catania in testa con Benevento e Salernitana in doppia cifra

Infine, eccoci al raggruppamento che spende di gran lunga più di tutti. In testa c’è il Catania con oltre 14 milioni lordi, segue il Benevento che supera, insieme alla Salernitana, la soglia dei 10 milioni, creando un solco rispetto agli altri club. Non sorprende quindi che siano proprio queste tre a occupare le prime posizioni. Anche se in testa alla classifica c’è il Benevento con ben 5 punti di vantaggio sul Catania. Più staccata la Salernitana, a -11 dalla vetta.

Un’altra particolarità del girone C è che la società che spende di meno per il monte ingaggi lordo è il Picerno, che comunque supera abbondantemente quota 1 milione di euro. Rispetto agli altri due raggruppamenti la classifica del campionato, almeno fino a ora, rispecchia più o meno quella relativa ai monte ingaggi lordi spesi dai club. Il caso che sembra uscire da questi binari è quello del Trapani. La società siciliana ha il quarto monte ingaggi del girone (vicino ai 7 milioni), ma si trova invischiato in piena lotta per i playout e in cerca della salvezza diretta. Questa la graduatoria completa per monte ingaggi lordi del girone C (manca l’Atalanta Under 23):