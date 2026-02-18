Il Bologna riscatta Pobega dal Milan: plusvalenza per il club rossonero

Tommaso Pobega è un calciatore del Bologna a tutti gli effetti. Come si legge in una nota pubblicata in mattinata, il club emiliano ha riscattato dal Milan il centrocampista classe 1999, che con i rossoblù ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2028.

«Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva», si legge nel comunicato che annuncia l’acquisizione a titolo definitivo.