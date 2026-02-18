Il Bologna riscatta Pobega dal Milan: plusvalenza per il club rossonero

Tommaso Pobega è un calciatore del Bologna a tutti gli effetti. Come si legge in una nota pubblicata in mattinata, il club emiliano ha riscattato dal Milan il centrocampista classe 1999, che con i rossoblù ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2028.
«Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva», si legge nel comunicato che annuncia l’acquisizione a titolo definitivo.
Dopo quella di Jimenez dal Bournemouth – con effetto positivo di 9,3 milioni di euro tra plusvalenza e quota da corrispondere al Real Madrid –, si tratta di un’altra plusvalenza per il club rossonero, operazioni importanti che contribuiscono ad alzare i ricavi in una stagione gravata dall’assenza dalle coppe europee.
Ma quanto incassa il Milan dalla cessione di Pobega? A quanto ammonta la plusvalenza? In estate il club rossonero aveva già incassato 1 milione di euro per il prestito oneroso, con l’obbligo di riscatto da parte del Bologna fissato a 7 milioni di euro.
Come emerge dal bilancio chiuso al 30 giugno 2025, il valore netto di Pobega era pari a 0 euro al 30 giugno 2025, dal momento in cui il calciatore proviene dal settore giovanile rossonero. Questo ha consentito al Milan di generare una plusvalenza netta di 7 milioni di euro, che avrà un effetto positivo sui conti della stagione 2025/26.