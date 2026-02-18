Caso Inacio, si accende lo scontro Atalanta-Dortmund: vertenza alla FIFA

«Da un punto di vista morale lascio giudicare a ciascuno ma è una ferita aperta. Siamo affezionati ai ragazzi che cresciamo, Inacio è dall’età di 7-8 anni che era nel nostro settore giovanile e ci è stato portato via». L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, a margine del match di Champions col Borussia Dortmund, ha spiegato la decisione del club bergamasco di disertare il tradizionale pranzo UEFA: si tratta del passaggio in giallonero di Samuele Inacio nel 2024.
Il calciatore, figlio dell’ex attaccante Inacio Piá e talento del settore giovanile orobico, si è trasferito in Germania senza indennizzo circa due anni fa, una mossa che ha incrinato i rapporti tra il club bergamasco e il Dortmund. «Il pranzo UEFA serve per conoscersi ma noi non siamo andati per un grave mancanza di rispetto per la nostra squadra», ha aggiunto ancora Percassi.
«C’è un tesserato del nostro settore giovanile, figlio di Inacio Pià, portato all’Atalanta ai tempi della nostra prima presidenza, oggetto di una vertenza che abbiamo portato in FIFA. È grave che il Borussia non abbia nemmeno voluto sedersi a discuterne. Dal punto di vista legale siamo sicuri di avere ragione. C’è un periodo in cui si può operare, il Dortmund ha agito molto precedentemente. Tra club bisogna rispettarsi. Il Borussia è quotato in borsa, ha ricavi straordinari, come può sottrarre un talento a una realtà piccola come la nostra?», aggiunge Percassi.
L’AD ha dunque svelato che la questione è stata portata davanti alla FIFA, per quello che si è dunque trasformato in un vero e proprio contenzioso con il Dortmund. «L’Atalanta crede nei giovani, abbiamo preso un altro 2008 dal Genoa, Ahanor, sedendoci e rispettando chi ce l’ha venduto, soprattutto pagandolo il giusto – ha chiuso il dirigente atalantino -. Io in ogni caso ho incontrato sia l’ad che il ds del Borussia. Vediamo se hanno intenzione di sedersi e affrontare questa cosa».