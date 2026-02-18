Caso Inacio, si accende lo scontro Atalanta-Dortmund: vertenza alla FIFA

«Da un punto di vista morale lascio giudicare a ciascuno ma è una ferita aperta. Siamo affezionati ai ragazzi che cresciamo, Inacio è dall’età di 7-8 anni che era nel nostro settore giovanile e ci è stato portato via». L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, a margine del match di Champions col Borussia Dortmund, ha spiegato la decisione del club bergamasco di disertare il tradizionale pranzo UEFA: si tratta del passaggio in giallonero di Samuele Inacio nel 2024.

Il calciatore, figlio dell’ex attaccante Inacio Piá e talento del settore giovanile orobico, si è trasferito in Germania senza indennizzo circa due anni fa, una mossa che ha incrinato i rapporti tra il club bergamasco e il Dortmund. «Il pranzo UEFA serve per conoscersi ma noi non siamo andati per un grave mancanza di rispetto per la nostra squadra», ha aggiunto ancora Percassi.