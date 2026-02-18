Pirateria, Capitanio (Agcom): «Cloudflare ha iniziato a bloccare i siti che diffondono contenuti illegali»

Una battaglia contro la pirateria che avanza e continua a dare risultati. L’ultimo dei quali è quello che riguarda il colosso Cloudflare, e arriva dopo un periodo di tensioni fra il colosso statunitense e le istituzioni italiane, compresa la Lega Calcio Serie A. Il Commissario dell’Agcom Massimiliano Capitanio ha annunciato attraverso un posto sulla piattaforma LinkedIn che Cloudflare, società che a inizio anno è stata multata dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha iniziato a bloccare i siti che trasmettevano illegalmente contenuti protetti da copyright.

«Quindi si può fare? Lo chiedo a tutti i professoroni che, criticando leggi e tecnologie, facevano a gara nel sostenere che pretendere collaborazione nel contrasto alle mafie della pirateria fosse fantascienza – ha scritto Capitanio –. Si può fare! E così anche Cloudflare ha iniziato a bloccare i siti che utilizzano le loro CDN per diffondere migliaia di contenuti illegali. È la stessa società a confermarlo, tramite una pagina di reindirizzamento raggiungibile se si prova ad accedere a un noto sito di streaming illegale».