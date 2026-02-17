Tutte e tre le italiane potranno sfruttare un piccolo vantaggio, visto che essendo arrivate nelle prime 16 del girone unico, potranno disputare la gara di ritorno dei playoff davanti al proprio pubblico . Le partite di andata si giocheranno fra il 17 e il 18 febbraio con la seconda sfida in programma una settimana dopo. Ma come funzionano i playoff di Champions League? Come si posizioneranno nel tabellone della manifestazione le squadre qualificate agli ottavi di finale?

La Champions League riparte dai playoff che mettono in palio il pass per gli ottavi di finale dell’edizione 2025/26 del torneo. Fra le 16 protagoniste delle prime sfide da dentro o fuori di questa stagione ci sono ben tre squadre italiane – Atalanta , Inter e Juventus –, mentre il Napoli di Antonio Conte è stato eliminato dopo la prima fase piazzandosi solamente al 30° posto.

Di seguito tutte le partite in programma:

Galatasaray- Juventus

Benfica-Real Madrid

Borussia Dortmund- Atalanta

Monaco-PSG

Qarabag-Newcastle

Bodo Glimt- Inter

Club Brugge-Atletico Madrid

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Come funzionano i playoff di Champions? Gol in trasferta e tabellone

Come detto tutte le partite saranno giocate con la formula di andata e ritorno, con le squadre classificatesi tra il 9° e il 16° posto nella prima fase che giocheranno la seconda partita in casa. Inoltre, va ricordato che la regola dei gol in trasferta non è più valida da qualche stagione e che qualora il risultato aggregato al termine del doppio confronto fosse in parità, si disputeranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Le otto squadre vincitrici dei playoff andranno ad accoppiarsi con le prime otto della prima fase a girone unico, sulla base delle posizioni finali della classifica della prima fase. A stabilire esattamene le sfide, che vedranno le formazioni piazzate dal 1° all’8° posto disputare la gara di ritorno in casa, sarà il sorteggio di venerdì 27 febbraio che determinerà il tabellone definitivo della UEFA Champions League 2025/26 fino alla finalissima di Budapest del prossimo 30 maggio.