Tudor sbarca in Premier: l’ex Juventus al Tottenham fino a fine stagione

Igor Tudor ha accettato la sfida del Tottenham: poco meno di tre mesi per dimostrare il suo valore e guadagnarsi un rinnovo pluriennale. Il club londinese ha deciso di nominare il tecnico croato ex Juventus come allenatore ad interim, per una squadra in grave difficoltà in Premier League e costretta ad esonerare il tedesco Thomas Frank per cercare di invertire la rotta. Una mossa che potrebbe regalare a Tudor un clamoroso incrocio agli ottavi di finale di Champions League, proprio con la Juventus. Qualora i bianconeri dovessero superare i playoff, troverebbero infatti al turno successivo una tra il Liverpool e gli Spurs.

Tudor era senza squadra da ottobre – quando la società bianconera lo aveva esonerato dopo otto partite senza vittorie e la squadra all’ottavo posto in Serie A – e prima dell’esperienza a Torino aveva allenato varie squadre, tra cui l’Udinese e la Lazio, in quattro Paesi senza mai restare a lungo sulla stessa panchina. Dopo l’esonero, nei primi giorni di gennaio è arrivata anche la risoluzione con la Juventus, con il tecnico dunque libero di firmare per altre società.