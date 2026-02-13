La settimana in Borsa della Lazio si è chiusa con un rialzo di oltre il 20% per il titolo del club biancoceleste, grazie ai passi in avanti sul progetto per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. Nei giorni scorsi, infatti, la società di Claudio Lotito ha inviato al Comune di Roma la documentazione relativa al progetto di restyling dell’impianto, che sarà presentato alla stampa ufficialmente nei prossimi giorni.

L’annuncio della ricezione da parte del Comune di Roma ha permesso al titolo biancoceleste a Piazza Affari di chiudere la prima giornata borsistica della settimana con un rialzo del 3,8%. Ma è martedì e mercoledì che le quotazioni sono salite repentinamente fino ad arrivare al +7,3% di mercoledì, dopo un +6,4% del giorno precedente. Piccola battuta d’arresto giovedì (-0,4%), subito cancellata dal +2,4% della giornata odierna.