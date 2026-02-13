L'effetto Messi spinge l'Inter Miami: il club di MLS vale più di Inter e Milan

Vi sono poi altri tre club che superano la quotazione del miliardo di dollari: al terzo posto troviamo i LA Galaxy , con un valore pari a 1,17 miliardi di dollari, seguiti poi dagli Atlanta United FC (1,14 miliardi di dollari) e, infine, dai New York City FC , il cui valore è di 1,12 miliardi di dollari. Di seguito, la top 10 dei club di MLS:

L’ Inter Miami di Lionel Messi è il club con il valore più alto di tutta la Major League Soccer. A riferirlo è Sportico , secondo cui la società in cui milita attualmente il fuoriclasse argentino vale ben 1,45 miliardi di dollari, con un incremento rispetto all’anno precedente del 22%. Il club di David Beckham stacca così i Los Angeles FC di Son Heung-min, il cui valore di mercato si assesta a 1,4 miliardi di dollari (+9% su base annua).

Inter Miami: il valore è cresciuto grazie all’arrivo dell’ex blaugrana

La crescita in valore dell’Inter Miami è però tutta da rintracciare nell’arrivo in Florida dell’attaccante ex Barcellona: infatti, il club, nel periodo “pre-Messi”, valeva “soltanto” 585 milioni di dollari, con un aumento senza precedenti, secondo Sportico, e un valore di mercato più che raddoppiato. Stesso discorso per i LAFC: è vero, infatti, che dopo cinque anni non sono più il club più prezioso della Lega, ma, allo stesso tempo, l’arrivo di Son in California ha aiutato la società ad accrescere il proprio valore del 9%.

In ottica ricavi, invece, a dominare c’è sempre il team di Messi: entro quest’anno, infatti, si dovrebbe toccare quota 250 milioni di dollari, una cifra che, per ora, nessun altro club della MLS è in grado di eguagliare.

La Lega continua a crescere, ma avanza il problema dei “ricchi” e dei “poveri”

Secondo Sportico, la crescita esponenziale dell’Inter Miami non è un fatto isolato: a incrementare, di pari passo, è anche il valore medio dei club appartenenti alla Lega, con un dato che si assesta attorno ai 767 milioni di dollari (+39% rispetto al 2021, +6% su base annua). Inoltre, aumenta anche il valore complessivo dell’intero soccer americano: la MLS, infatti, oggi vale ben 23 miliardi di dollari. In questo senso, tuttavia, vi sono diverse preoccupazioni in relazione alla sempre più marcata differenza tra club “ricchi” e club “poveri”, dice Sportico.

Infatti, per fare il valore dell’Inter Miami, ad esempio, ci vuole quello di quasi tre club minori che partecipano alla competizione (basti considerare il valore del CF Montréal, ultimo in classifica con 430 milioni di dollari): vi è quindi il rischio che tali differenze si riflettano poi sul campo, inficiando lo spettacolo e, di conseguenza, l’appeal del campionato.

A non aiutare vi è inoltre la questione dei diritti tv: Sportico sottolinea infatti che, rispetto ad esempio alla National Basketball Association, ogni club della MLS incassa dall’accordo con Apple circa 8,3 milioni l’anno (solo 5 milioni al netto dei costi di produzione), mentre ogni squadra di basket, già solo con il nuovo accordo undecennale da 76 miliardi di dollari, è passata da 103 milioni a ben 143 milioni da quest’anno. In questo contesto, è chiaro così che il valore medio di ogni singola squadra NBA sia pari a quasi cinque volte la migliore della Lega soccer USA (5,51 miliardi di dollari).

Il confronto con i club italiani

Sebbene il valore dei club statunitensi sia in ampia crescita, la valutazione dei club europei continua a essere mediamente superiore. Nello specifico, tuttavia, in un confronto con i club della Serie A, solo la Juventus riesce a spuntarla nettamente sulla franchigia di Messi, con un valore pari a 1,81 miliardi di dollari (+2,2% su base annua).

Nella classifica stilata da Sportico per il 2025 – l’ultima disponibile ad ora –, troviamo quindi i bianconeri al tredicesimo posto su 50. Inter e Milan hanno invece valutazioni equiparabili al club di Miami, con un valore rispettivamente di 1,3 miliardi e 1,34 miliardi di dollari. La variazione in positivo del valore dei due club milanesi però è favorevole all’Inter, con una crescita su base annua di oltre il 22% rispetto al +11% dei rossoneri.

Troviamo quindi il club di RedBird Capital Partners al quattordicesimo posto e quello di Oaktree Capital Management al quindicesimo. Più staccate invece Napoli e Roma, con un valore pari rispettivamente a 775 e 750 milioni (ventisettesimo e trentesimo posto).