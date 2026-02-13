Addio al progetto Superlega: il Barcellona rientra nella EFC (ex ECA)

Il Barcellona è tornato a fare parte della European Football Clubs (EFC), l’organismo noto fino a ottobre del 2025 come European Club Association (ECA) e che rappresenta oltre 800 società calcistiche nel continente europeo. La decisione è arrivata a seguito dell’abbandono del progetto Superlega da parte del club catalano, che è rimasto fuori dall’associazione per oltre quattro anni.

Il presidente dell’EFC (e numero uno del PSG) Nasser Al-Khelaïfi ha presentato personalmente la richiesta di adesione del club al Consiglio durante la riunione tenutasi oggi e ha evidenziato il ruolo decisivo svolto da Joan Laporta nei recenti sviluppi che hanno reso possibile questo accordo. A tal proposito, il club si è reso disponibile a ristabilire i rapporti con l’EFC, elementi che sono stati determinanti per il suo ritorno come Membro Ordinario.

«L’EFC ha espresso soddisfazione e onore nel riaccogliere il Barcellona come Membro Ordinario e ha manifestato la volontà di collaborare strettamente con il club per definire i prossimi passi e precisarne il coinvolgimento all’interno dell’organizzazione in questa nuova fase. Il Barcellona accoglie questa decisione in modo molto positivo e ribadisce il proprio impegno a lavorare insieme agli altri club europei per il bene del calcio, delle sue competizioni e dei suoi tifosi», ha concluso il comunicato.