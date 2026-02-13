Addio al progetto Superlega: il Barcellona rientra nella EFC (ex ECA)

Il Barcellona è tornato a fare parte della European Football Clubs (EFC), l’organismo noto fino a ottobre del 2025 come European Club Association (ECA) e che rappresenta oltre 800 società calcistiche nel continente europeo. La decisione è arrivata a seguito dell’abbandono del progetto Superlega da parte del club catalano, che è rimasto fuori dall’associazione per oltre quattro anni.
«A seguito della decisione del club di interrompere il rapporto con la European Super League Company e di presentare formalmente la domanda di riammissione, il Consiglio dell’EFC ha approvato all’unanimità la riammissione del Barcellona, in conformità con il proprio Statuto», recita una nota dei blaugrana.
Il presidente dell’EFC (e numero uno del PSG) Nasser Al-Khelaïfi ha presentato personalmente la richiesta di adesione del club al Consiglio durante la riunione tenutasi oggi e ha evidenziato il ruolo decisivo svolto da Joan Laporta nei recenti sviluppi che hanno reso possibile questo accordo. A tal proposito, il club si è reso disponibile a ristabilire i rapporti con l’EFC, elementi che sono stati determinanti per il suo ritorno come Membro Ordinario.
«L’EFC ha espresso soddisfazione e onore nel riaccogliere il Barcellona come Membro Ordinario e ha manifestato la volontà di collaborare strettamente con il club per definire i prossimi passi e precisarne il coinvolgimento all’interno dell’organizzazione in questa nuova fase. Il Barcellona accoglie questa decisione in modo molto positivo e ribadisce il proprio impegno a lavorare insieme agli altri club europei per il bene del calcio, delle sue competizioni e dei suoi tifosi», ha concluso il comunicato.