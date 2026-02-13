La Lazio pronta a svelare il progetto del nuovo Flaminio: il 17 febbraio la presentazione

Dopo aver inviato la documentazione per il nuovo Flaminio al Comune di Roma, la Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato una conferenza stampa per la presentazione ufficiale del progetto di ristrutturazione dell’impianto cittadino.

Conferenza che si terrà martedì 17 febbraio alle ore 10.30 presso il Training Center di Formello. «Nel corso dell’incontro verranno illustrati in modo organico e approfondito tutti i contenuti della proposta progettuale. Saranno presenti i professionisti, gli ingegneri, gli architetti e i consulenti che hanno contribuito alla sua elaborazione, al fine di entrare nel merito tecnico di ogni aspetto», si legge nella nota del club di Claudio Lotito.