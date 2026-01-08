La Juve ha risolto il contratto con Tudor: era legato al club fino al 2027

La Juventus ha risolto il contratto con Igor Tudor. L’ex allenatore bianconero, esonerato lo scorso 27 ottobre per far posto prima al tecnico ad interim Massimo Brambilla, poi all’attuale mister Luciano Spalletti, non è più legato al club della Continassa.

Il croato aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 (con opzione per un’ulteriore stagione) ufficializzato il 12 giugno del 2025, ma adesso è libero da ogni vincolo e potrà eventualmente accettare un nuovo incarico.

Secondo indiscrezioni, lo stipendio dell’allenatore croato ammonta a 3 milioni di euro netti a stagione (corrispondenti a 5,55 milioni di euro lordi circa), con un milione di euro di bonus in aggiunta.