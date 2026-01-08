Rinvio di Bologna-Milan nell'ottobre 2024, l’udienza per il ricorso al TAR andrà in scena nel maggio 2026

Le tempistiche della giustizia italiana impattano anche sul mondo del calcio. Uno degli ultimi esempi riguarda il ricorso al TAR che il Milan aveva depositato nel dicembre del 2024, chiedendo l’annullamento e l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza del sindaco di Bologna Matteo Lepore che aveva disposto la sospensione della partita tra il Bologna e gli stessi rossoneri il 26 ottobre 2024 a causa dell’alluvione che aveva colpito la zona nei giorni precedenti al match. Un ricorso che sarà ufficialmente discusso un anno e mezzo dopo gli eventi.

Come appreso da Calcio e Finanza da documenti ufficiali, infatti, l’udienza per la discussione nel merito del ricorso davanti al TAR dell’Emilia è stata fissata nei giorni scorsi per il 13 maggio 2026, ovverosia 564 giorni dopo i fatti in questione e 518 giorni dopo il deposito del ricorso, con il magistrato ancora da assegnare.