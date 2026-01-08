Rinvio di Bologna-Milan nell'ottobre 2024, l’udienza per il ricorso al TAR andrà in scena nel maggio 2026

Le tempistiche della giustizia italiana impattano anche sul mondo del calcio. Uno degli ultimi esempi riguarda il ricorso al TAR che il Milan aveva depositato nel dicembre del 2024, chiedendo l’annullamento e l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza del sindaco di Bologna Matteo Lepore che aveva disposto la sospensione della partita tra il Bologna e gli stessi rossoneri il 26 ottobre 2024 a causa dell’alluvione che aveva colpito la zona nei giorni precedenti al match. Un ricorso che sarà ufficialmente discusso un anno e mezzo dopo gli eventi.
Come appreso da Calcio e Finanza da documenti ufficiali, infatti, l’udienza per la discussione nel merito del ricorso davanti al TAR dell’Emilia è stata fissata nei giorni scorsi per il 13 maggio 2026, ovverosia 564 giorni dopo i fatti in questione e 518 giorni dopo il deposito del ricorso, con il magistrato ancora da assegnare.
Annunciando il deposito del ricorso, nel dicembre 2024 il club rossonero aveva spiegato come la decisione del sindaco doveva “essere considerata iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse”.
“Il provvedimento, infatti, precludeva in assoluto lo svolgimento del match nella data programmata, escludendo ogni altra ipotesi: sia lo svolgimento a porte chiuse e persino lo spostamento in un altro stadio. In nessuna parte del provvedimento sindacale impugnato – aveva spiegato il Milan nelle motivazioni del ricorso -, peraltro, si può ritrovare alcun cenno alla ragione per cui l’unica soluzione ipotizzabile per fronteggiare il rischio fosse costituita dalla cancellazione totale dell’evento”.
“Il Club rossonero è convinto che il ricorso sia un atto dovuto e responsabile nei confronti di una decisione che ha già generato ripercussioni sull’andamento del campionato e che costituisce un pericoloso precedente. Inoltre, il rinvio ha di fatto creato alla società Ac Milan chiari danni materiali e sportivi, tangibili e intangibili, di rilevante entità”, aveva concluso la società. All’epoca, inoltre, il club aveva sottolineato come l’intenzione fosse quella di “devolvere a Fondazione Milan, per avviare iniziative benefiche a favore della comunità locale, eventuali cifre venissero riconosciute e concesse a risarcimento dei danni subiti e subendi”.