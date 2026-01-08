Serie B, accordo con Prime Video: il canale di Lega sbarca in nuovi Paesi europei

Dalla 19a giornata il canale ufficiale della Lega SerieB “LaB Channel” consolida la sua distribuzione internazionale coprendo nuovi Paesi europei, anche con la distribuzione attraverso Prime Video. Le nazioni coinvolte da questo specifico accordo, sono:
- Spagna
- Germania
- Austria
- Francia
- Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord)
- Andorra
- Principato di Monaco
Prosegue dunque la progressiva espansione della Serie BKT all’estero con il suo canale in lingua italiana. Un network internazionale che si affianca alla distribuzione globale da parte di OneFootball TV in 150 Paesi e alla distribuzione in 32 Stati di tre partite live a weekend programmate con le rispettive lingue locali.
La distribuzione internazionale di Prime Video sarà effettiva dalla 19ma giornata di campionato, in programma il prossimo 10 gennaio.