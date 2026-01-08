Nuovo -7 in classifica al Trapani: record complessivo di penalizzazioni per i club di Serie C dal 2018/19

Il Trapani deve fare i conti con un’altra penalizzazione di 7 punti e adesso, nella classifica del girone C del campionato di Serie C, il -8 diventa -15, spingendo l’intera Serie C verso il primato in termini di penalizzazioni in classifica dal 2018/19 ad oggi.

La Federcalcio, infatti, ha reso noto che “il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”. Inoltre il Tfn ha inflitto quattro mesi di inibizione e un’ammenda di 1500 euro al presidente Valerio Antonini, sanzionato anche dalla Federbasket per quanto riguarda la gestione del Trapani Basket. Stesse sanzioni per Vito Giacalone, 16 mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda per Andrea Oddo e, infine 12 mesi di inibizione a Salvatore Castiglione.