Nations League, il calendario dell’Italia: esordio in casa con il Belgio

Gli Azzurri di Gennaro Gattuso sono stati inseriti in un girone decisamente competitivo. Il torneo al via il 25 settembre, con il primo match.

Inizierà venerdì 25 settembre contro il Belgio il cammino della Nazionale italiana nella quinta edizione della UEFA Nations League. Dopo il sorteggio effettuato ieri a Bruxelles – che ha visto l’Italia inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia – questa mattina la UEFA ha reso noto il calendario del torneo.  

Gli Azzurri faranno il loro esordio ospitando i Diavoli Rossi per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l’Italia scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l’ultimo incontro del girone. 

Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e playoff sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027. 

Nations League calendario – Tutte le sfide del gruppo dell’Italia

Di seguito, il calendario completo del gruppo A1, che vede l’Italia tra le protagoniste: 

  • 25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio 
  • 25 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Francia 
  • 28 settembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Francia 
  • 28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia 
  • 2 ottobre 2026 (ore 20.45): Belgio-Turchia 
  • 2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia 
  • 5 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Belgio 
  • 5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia 
  • 12 novembre 2026 (ore 18): Turchia-Belgio 
  • 12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia 
  • 15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia 
  • 15 novembre 2026 (ore 20.45): Francia-Turchia 

