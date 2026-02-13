La FIFA ha inserito l'Athletic Bilbao tra i club con il mercato bloccato: ecco perché

L’Athletic risulta segnalato sulla piattaforma da questa settimana e secondo quanto riportato nell’elenco dei club colpiti dal divieto, la sanzione avrebbe validità per tre finestre di mercato:

C’è un piccolo giallo per quanto riguarda uno dei club più rappresentativi della Liga spagnola. L’ Athletic Bilbao è stato inserito nella piattaforma FIFA Registration Bans, lo strumento digitale del massimo organismo del calcio mondiale « che offre informazioni sui club ai quali è stato vietato registrare nuovi giocatori ».

La FIFA sottolinea che questa lista «include club ai quali è temporaneamente vietata la registrazione di nuovi giocatori a causa di varie infrazioni, come controversie finanziarie o inadempienze regolamentari». Tuttavia, l’ente presieduto da Gianni Infantino non ha chiarito i motivi che hanno portato a prendere questa decisione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, queste sanzioni possono anche non essere comminate se il club interessato risponde a determinati requisiti per sanare le cause che hanno provocato il potenziale divieto. E proprio questo sarebbe il caso dell’Athletic Bilbao, che spera di mettersi in regola con la FIFA il prima possibile.

Dal club basco sostengono che si tratti di una formalità, una questione minore che non avrà conseguenze rilevanti. «È una discrepanza legata ad alcuni diritti su un calciatore che sarà risolta nelle prossime ore», hanno fatto sapere dalla società.

Il calciatore in questione è Álex Padilla, portiere che la scorsa stagione è stato ceduto in prestito ai Pumas UNAM e che quest’estate è tornato a Bilbao dopo che Agirrezabala è passato in prestito al Valencia. Il ritorno di Padilla è costato all’Athletic circa 300.000 euro, cifra stabilita nel contratto di prestito. A quanto pare, le discrepanze nascono proprio da questa operazione.