È tutto pronto per l’edizione 2026/27 della Nations League, la quinta in assoluto per la competizione introdotta dalla UEFA nel 2018, e vinta lo scorso anno dal Portogallo, che si è laureato campione per la seconda volta.

L’urna di Bruxelles è pronta a decretare i raggruppamenti in cui saranno divise le 54 nazionali partecipanti, per un totale di 14 gironi con le Leghe A, B e C che saranno composte da quattro gruppi con quattro squadre ciascuno, mentre la Lega D avrà due gironi da tre squadre.