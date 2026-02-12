È tutto pronto per l’edizione 2026/27 della Nations League, la quinta in assoluto per la competizione introdotta dalla UEFA nel 2018, e vinta lo scorso anno dal Portogallo, che si è laureato campione per la seconda volta.
L’urna di Bruxelles è pronta a decretare i raggruppamenti in cui saranno divise le 54 nazionali partecipanti, per un totale di 14 gironi con le Leghe A, B e C che saranno composte da quattro gruppi con quattro squadre ciascuno, mentre la Lega D avrà due gironi da tre squadre.
Sorteggio Nations League – Italia in seconda fascia nella Lega A
Nel dettaglio, le 16 squadre assegnate alla Lega A sono divise in quattro fasce:
- la prima fascia contiene le prime quattro squadre classificate della scorsa stagione
- la seconda fascia contiene le quattro squadre classificate dal 5° all’8° posto;
- la terza fascia contiene le quattro squadre classificate dal 9° al 12° posto;
- la quarta fascia contiene le quattro squadre classificate dal 13° al 16° posto.
Nella seconda fascia è presente l’Italia di Gennaro Gattuso che nella scorsa edizione della Nations League si è fermata ai quarti di finale venendo sconfitta dalla Germania, che proprio per questo si trova in prima fascia. Le altre leghe vengono definite con lo stesso criterio fino ad arrivare al 44° posto. La classifica delle squadre dal 45° al 52° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti agli spareggi saranno rappresentate da segnaposto. La Lega D sarà divisa in sole due fasce: dal 49° al 52° posto e dal 53° al 54°.
In virtù di ciò le fasce per ogni Lega sono le seguenti:
LEGA A
- Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania
- Fascia 2: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia
- Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia
- Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia
LEGA B
- Fascia 1: Scozia, Ungheria, Polonia, Israele
- Fascia 2: Svizzera, Bosnia ed Erzegovina, Austria, Ucraina
- Fascia 3: Slovenia, Georgia, Repubblica d’Irlanda, Romania
- Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Kosovo
LEGA C
- Fascia 1: Islanda, Albania, Montenegro, Kazakistan
- Fascia 2: Finlandia, Slovacchia, Bulgaria, Armenia
- Fascia 3: Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Estonia
- Fascia 4*: Lettonia o Gibilterra, Lussemburgo o Malta, Moldavia, San Marino
LEGA D
- Fascia 1*: Azerbaigian, Lituania, Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo
- Fascia 2: Liechtenstein, Andorra
Sorteggio Nations League – Gli accoppiamenti
Il sorteggio partirà dalla Lega D per poi terminare con la A, dove ci sarà l’Italia. Ora di inizio fissato per le 18.00. La prima giornata della UEFA Nations League 2026/27 si disputerà fra il 24 e il 26 settembre 2026. Di seguito, tutti i gironi:
[IN AGGIORNAMENTO]