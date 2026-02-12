Sky riunisce Netflix, Disney+, HBO Max e Hayu in un unico abbonamento in UK

Per la prima volta, i nuovi clienti potranno avere Sky, HBO Max, Disney+, Hayu e Netflix insieme all’interno del pacchetto Sky Ultimate TV a partire da 24 sterline al mese , con l’obiettivo di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. I clienti esistenti avranno un accesso semplice come parte del loro abbonamento Sky TV, con oltre 20 sterline al mese di app di streaming incluse.

La pay-tv Sky ha annunciato che per la prima volta al mondo riunirà Disney+, HBO Max, Netflix e Hayu in un unico abbonamento Sky TV nel Regno Unito e in Irlanda. Sky diventa così la casa dell’intrattenimento, con le app di streaming più popolari affiancate alle produzioni originali Sky, tutte in un unico luogo e integrate nell’esperienza Sky TV.

Nel dettaglio, grazie a un nuovo accordo pluriennale, Disney+ Standard con pubblicità sarà incluso per i clienti Sky idonei a partire da marzo (data da confermare), con possibilità di passare ai piani Standard o Premium mantenendo il risparmio. HBO Max Basic con pubblicità sarà disponibile dal 26 marzo, al lancio nel Regno Unito e in Irlanda, e sarà incluso per i clienti Sky Stream, Sky Glass con Ultimate TV e Sky Q. I clienti Sky+ avranno accesso ai contenuti HBO Max Basic con pubblicità e Hayu.

Novità anche per gli abbonati NOW. Coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Entertainment avranno HBO Max Basic con pubblicità incluso senza costi aggiuntivi, integrato nell’app. Il nuovo membership NOW Entertainment & HBO Max sarà disponibile da 6,99 sterline al mese per i nuovi clienti, mentre un nuovo piano NOW Entertainment partirà da 4,99 sterline al mese con accesso a Sky Originals, esclusive e serie HBO.

I nuovi clienti potranno sottoscrivere Sky Ultimate TV con Sky Originals ed esclusive, Hayu, Netflix, Disney+ e HBO Max a partire da 24 sterline al mese, con oltre 130 canali inclusi. Per chi desidera un assaggio dell’offerta, Sky Essential TV parte da 15 sterline al mese con oltre 100 canali, Sky Atlantic e Netflix. Con questa strategia, Sky si posiziona come hub unico dell’intrattenimento globale, offrendo in un solo abbonamento la più ampia gamma di contenuti disponibili sul mercato.